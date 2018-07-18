Kylie Jenner ve Travis Scott ilk kez birlikte röportaj verdi

ABD'li reality show yıldızı ve iş insanı Kylie Jenner erkek arkadaşı rapçi Travis Scott ile birlikte ilk kez röportaj verdi. Bir derginin Ağustos sayısına konuk olan ünlü çift, ilişkileri, kariyerleri ve geçen şubat ayında dünyaya gelen kızları Stormi hakkında konuştu Giriş Tarihi: 18.07.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 11:19
Kendi kurduğu kozmetik firmasıyla 900 milyon dolarlık bir servet edinen
Kylie Jenner, dergilerde boy göstermeye devam ediyor.
Kardashians/Jenners ailesinin en genç üyesi olan 21 yaşındaki reality show yıldızı, kızı Stormi'nin de babası olan rapçi
Travis Scott ile birlikte ilk kez bir röportaj vererek moda çekimine katıldı. Ünlü çift, başarılı kariyerleri, ilişkileri ve Stormi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Jenner, Scott ile geçen yılın Coachella Festivali'nde tanıştığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Scott geçen yıl turnedeydi. Coachella da onun konser duraklarından biriydi. Birbirimizden çok etkilendik. Bana 'Turneye devam etmem gerekiyor. Bu konuda ne yapacağız?' dedi.
Ben de 'Sanıyorum seninle geleceğim' dedim ve hiç düşünmeden tur otobüsüne atladım. Onunla birlikte ülkenin yarısını gezdim."
Diğer taraftan Jenner,
"En son ne zaman ağladın?" sorusuna "Dün gece" yanıtını vererek sözlerine şöyle devam etti: "TARTIŞMALARIMIZIN EN BÜYÜK NEDENİ BİRBİRİMİZE DUYDUĞUMUZ ÖZLEM"
"Travis ile ufak bir tartışma yaşadık, her çift arasında olan ufak kavgalardan. Gerçekten ağlamam için özel bir neden yoktu. Sadece gergin olduğum için ağladım. Bir saat sonra barıştık. Onu sadece birkaç saat görmek için Los Angeles'tan Houston'a kadar üç saat boyunca özel jetimle uçtum. Görüştüğümüz zaman ise kavga ettik. Bunu kimseye söyleyemedim."