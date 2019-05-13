Lady Diana'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkındaki gerçekler...

"Dört aylık hamileyken kocamın dikatini çekmek ve beni dinlemesini sağlamak için kendimi merdivenlerden aşağı attım. Charles'a çok çaresiz hissettiğimi, ağlaya ağlaya mahvolduğumu söylemiştim. O ise benim yalandan ağladığımı söyledi. 'Seni dinlemeyeceğim. Her zaman bana bunu yapıyorsun. Şimdi ata binmeye gidiyorum' dedi bana."