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'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkındaki gerçekler...

Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, ve 'nin annesi birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu. Geçirdiği kaza sonucunda 22 sene önce hayatını kaybeden Lady Diana ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Lady Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçek ve kan donduran itirafları...

Giriş Tarihi: 13.05.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 16:19
Lady Diana'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkındaki gerçekler...

Bütün dünyanın hayranlık duyduğu, ve 'nin annesi birçok kişi tarafından seviliyordu ve örnek gösteriliyordu. Geçirdiği kaza sonucunda 22 sene önce hayatını kaybeden Lady Diana ile ilgili gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Özel yaşamına dair ortaya çıkan bilgiler Lady Diana'ya dair daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Peki Lady Diana'ya dair ortaya çıkan bu gerçekler nelerdir? İşte Lady Diana ve hayatına dair sizi şaşırtacak gerçek ve kan donduran itirafları...

Lady Diana'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkındaki gerçekler...

Prenses Diana'nın ses kayıtlarından, hayatıyla ilgili şaşırtıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Lady Diana'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkındaki gerçekler...

İngiliz yazar Andrew Morton'un 'Diana: Gerçek Hikayesi' kitabında yer verilen ses kayıt dökümlerine göre Lady Di, bir intihar girişiminde bulundu.

Lady Diana'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkındaki gerçekler...

Prensesin ölümünden sonra ortaya çıkan kayıtlarda, Diana'nın Ocak 1982'de, 'a dört aylık hamileyken kendini merdivenlerden atarak intihar girişiminde bulunduğu bilgisi yer alıyor.

Lady Diana'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkındaki gerçekler...

Prenses Diana, bu olayı şöyle anlattı:

Lady Diana'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkındaki gerçekler...

"Dört aylık hamileyken kocamın dikatini çekmek ve beni dinlemesini sağlamak için kendimi merdivenlerden aşağı attım. Charles'a çok çaresiz hissettiğimi, ağlaya ağlaya mahvolduğumu söylemiştim. O ise benim yalandan ağladığımı söyledi. 'Seni dinlemeyeceğim. Her zaman bana bunu yapıyorsun. Şimdi ata binmeye gidiyorum' dedi bana."

Lady Diana'nın itirafları gün yüzüne çıktı! İşte Lady Diana hakkındaki gerçekler...

Bunun üzerine kendini merdivenlerden attığını söyleyen Leydi Di, Kraliçe'nin geldiğini ve kendisini öyle görünce çok korktuğunu anlattı.

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