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yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak

Giriş Tarihi: 02.09.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 15:00
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yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak
Lady Gaga yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak

Bu yıl 75'inci kez düzenlenen Venedik Film Festivali devam ediyor.

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yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak
Lady Gaga yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak

Programda yer alan en iddialı filmlerden birinin galası dün gece yapıldı.

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yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak
Lady Gaga yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak

Gala gecesinin kırmızı halısında da renkli anlar yaşandı.

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yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak
Lady Gaga yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak

Ünlü oyuncu Bradley Cooper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born) festival kapsamında seyirci karşısına çıktı.

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yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak
Lady Gaga yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak

Cooper'ın önemli rollerden birini de üstlendiği filmdeki rol arkadaşı ise idi.

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yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak
Lady Gaga yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak

Venedik'e nişanlısı Irina Shayk ve kızı Lea de Seine ile birlikte giden Cooper, kırmızı halıda rol arkadaşı ile boy gösterdi.

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yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak
Lady Gaga yine şaşırtmadı! Bu hali çok konuşulacak

Irina Shayk da ünlü moda tasarımcısı Donatella Versace ile el ele kırmızı halıya çıktı.

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