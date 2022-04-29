’Lan Jale’ repliği dillere dolanmıştı! Ekmek Teknesi’nin güzel oyuncusu Esin Civangil yıllara meydan okuyor!

Esin Civangil'i, Osman Sınav'ın efsane dizisi Ekmek Teknesi ile tanımıştık! Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'ydi. Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızları olarak tanıdık Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ı... Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan), Kadir Çöpdemir (Kirli), Peker Açıkalın (Cengiz), Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevildi. 'Lan Jale' repliği dillere dolandı. Ekmek Teknesi'nin jale'si Esin Civangil, Sonnur'u Arzu Oş, Songül'ü Ekin Türkmen ve Sonay'ı Melike Güner'i yıllar değiştiremedi... İşte Ekmek Teknesi'nin güzelleri Jale, Sonnur, Songül ve Sonay'ın son halleri...