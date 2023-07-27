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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu! 'Meydanı boş bıraktım' demişti!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:54

Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu! 'Meydanı boş bıraktım' demişti!

Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi herkesin izlenecekler listesinde. Sosyal medya kullanıcıları 'Barbie' etiketiyle pembe kıyafetli fotoğraflarını paylaşıyor. Barbie olma yarışına son olarak Yeliz Yeşilmen de dahil oldu. 'Barbie' temalı pozlarını paylaşan Merve Boluğur ile fena dalga geçen ve 'Meydanı boş bıraktım' diyen Yeşilmen pembe lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu.

Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu! ’Meydanı boş bıraktım’ demişti!

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı. Barbie akımı da dünyayı etkisi altına aldı.

Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu! ’Meydanı boş bıraktım’ demişti!

Hem Instagram hem de TikTok pembe ile sallanıyor. Barbie rengiyle poz vermeyen ünlü isim neredeyse kalmadı.

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Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu! ’Meydanı boş bıraktım’ demişti!

Dün Merve Boluğur'un Barbie pozlarıyla dalga geçen Yeliz Yeşilmen şu yorumu yapmıştı:

Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu! ’Meydanı boş bıraktım’ demişti!

"O ne beeee barbie'nin halasının kızının görümcesinin kardeşi"

"Ay hiç güleceğim yoktu lütfen herkes denemesin o ne beeee barbie'nin halasının kızının görümcesinin kardeşi. Ay meydanı çok boş bıraktım"

Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu! ’Meydanı boş bıraktım’ demişti!

Yeliz Yeşilmen de sosyal medya hesabı Instagram'dan bir video paylaştı.

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