Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu! ’Meydanı boş bıraktım’ demişti!

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Barbie" filmi, gişenin zirvesine yerleşti. "Barbie" yılın en iyi açılışı yapan filmi oldu. Film aynı zamanda yönetmen Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" unvanını kazandırdı. Barbie akımı da dünyayı etkisi altına aldı.