Giriş Tarihi: 27.07.2023 11:48
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
11:54
Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu! 'Meydanı boş bıraktım' demişti!
Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi herkesin izlenecekler listesinde. Sosyal medya kullanıcıları 'Barbie' etiketiyle pembe kıyafetli fotoğraflarını paylaşıyor. Barbie olma yarışına son olarak Yeliz Yeşilmen de dahil oldu. 'Barbie' temalı pozlarını paylaşan Merve Boluğur ile fena dalga geçen ve 'Meydanı boş bıraktım' diyen Yeşilmen pembe lavabo pompasıyla Barbie akımına uydu.