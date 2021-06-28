Leyla bebek geliyor! Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar...

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha anne olacağını duyuran Bergüzar Korel, kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Üçüncü kez büyük bir heyecan yaşayan Bergüzar Korel, tatilden karnı burnunda bikinili pozlarını paylaşmaya doyamıyor. Hayranlarının büyük beğenisini toplayan Bergüzar Korel'in karnı burnunda pozlarına övgüler yağıyor...