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Haberler Galeri Leyla bebek geliyor! Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar...
Giriş Tarihi: 28.06.2021 08:10 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 08:12

Leyla bebek geliyor! Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar...

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu. Geçtiğimiz günlerde bir kez daha anne olacağını duyuran Bergüzar Korel, kız bebek beklediklerini açıklamıştı. Üçüncü kez büyük bir heyecan yaşayan Bergüzar Korel, tatilden karnı burnunda bikinili pozlarını paylaşmaya doyamıyor. Hayranlarının büyük beğenisini toplayan Bergüzar Korel'in karnı burnunda pozlarına övgüler yağıyor...

Leyla bebek geliyor! Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar...

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu.

Leyla bebek geliyor! Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar...

İlk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına alan çift, geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğulları Han'a kavuşmuştu.

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Leyla bebek geliyor! Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar...

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha anne olacağını duyuran Bergüzar Korel, kız bebek beklediklerini açıklamıştı.

Leyla bebek geliyor! Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar...

Üçüncü kez büyük bir heyecan yaşayan Bergüzar Korel, tatilden karnı burnunda bikinili pozlarını paylaşmaya doyamıyor.

Leyla bebek geliyor! Bergüzar Korel'den karnı burnunda bikinili pozlar...

Hayranlarının büyük beğenisini toplayan Bergüzar Korel'in karnı burnunda pozlarına övgüler yağıyor...

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