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Listede tam 3 Türk var! en yakışıklıları belirlendi

en yakışıklı isimleri belli oldu! Yıllardır düzenli olarak beirlenen isimler bu sene de açıklandı. Peki Dünyanın en yakışıklı yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Üstelik listede tam 3 Türk var. Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. Peki bu listeye giren isimler hangileri? En yakışıklılar listesine giren Türkler kim? İşte o 50 isim ve aralarındaki Türk yıldızlar! Sonuçlar sizin için bir hayalkırıklığı ya da sürpriz de olabilir. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 25.08.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 10:34
Listede tam 3 Türk var! Dünyanın en yakışıklıları belirlendi

İşte aralarında ünlü Türk yıldızların da bulunduğu en yakışıklı ilk 50 isim!

Listede tam 3 Türk var! Dünyanın en yakışıklıları belirlendi
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Listede tam 3 Türk var! Dünyanın en yakışıklıları belirlendi
Listede tam 3 Türk var! Dünyanın en yakışıklıları belirlendi
Listede tam 3 Türk var! Dünyanın en yakışıklıları belirlendi
Listede tam 3 Türk var! Dünyanın en yakışıklıları belirlendi
Listede tam 3 Türk var! Dünyanın en yakışıklıları belirlendi
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