Londra’daki evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt’un cenazesi İstanbul’a getiriliyor! Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı...

Kızının ölüm haberini alır almaz, Londra'ya giden anne Aslı Çetiner, bu acı süreçteki en büyük destekçisi olan merhum kuzeni Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ile birlikte, kızının naaşını İstanbul'a getirebilmek için gerekli izinler için uğraşıyormuş.