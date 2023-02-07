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Haberler Galeri Londra’daki evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt’un cenazesi İstanbul’a getiriliyor! Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:38

Londra’daki evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt’un cenazesi İstanbul’a getiriliyor! Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı...

Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızları Leyla Çiftkurt, eğitim gördüğü Londra'da hayatını kaybetmişti. Bulimia hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği söylenen Leyla Çiftkurt'un cenazesi birkaç gün içinde İstanbul'a getirilecek. Anne Aslı Çetiner, şu sıralar cenazeyi getirebilmek için gerekli izinleri alıyor. Leyla, Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında, 2006 yılında vefat eden dedesi gazeteci Yılmaz Çetiner'in yanına defnedilecek.

BÜLENT CANKURT
Londra’daki evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt’un cenazesi İstanbul’a getiriliyor! Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı...

Londra'da tiyatro ve drama eğitimi gören 24 yaşındaki Leyla Çiftkurt'un ölümü, tanıyan tanımayan herkesi üzüntüye boğmuştu.

Londra’daki evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt’un cenazesi İstanbul’a getiriliyor! Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı...

İlk tespitlere göre uzun süredir mücadele ettiği bulimia (yeme bozukluğu) yüzünden hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüphelenilen Leyla'nın naaşının yarın ya da perşembe günü İstanbul'a getirileceğini öğrendim.

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Londra’daki evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt’un cenazesi İstanbul’a getiriliyor! Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı...

Kızının ölüm haberini alır almaz, Londra'ya giden anne Aslı Çetiner, bu acı süreçteki en büyük destekçisi olan merhum kuzeni Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç ile birlikte, kızının naaşını İstanbul'a getirebilmek için gerekli izinler için uğraşıyormuş.

Londra’daki evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt’un cenazesi İstanbul’a getiriliyor! Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı...

Bu arada bir kaynaktan ailenin Leyla'yı, Ağustos 2006'da vefat eden ve Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilen dedesi, duayen gazeteci Yılmaz Çetiner'in yanına defnetmeyi düşündüğünü öğrendim.

Londra’daki evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt’un cenazesi İstanbul’a getiriliyor! Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı...

llah'tan Leyla'ya rahmet, başta anne-babası Aslı Çetiner ve Tahsin Çiftkurt olmak üzere sevenlerine sabır diliyorum.

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