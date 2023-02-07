Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
10:38
Londra’daki evinde ölü bulunan Leyla Çiftkurt’un cenazesi İstanbul’a getiriliyor! Ölüm nedeni ortaya çıkmıştı...
Aslı Çetiner ile Tahsin Çiftkurt'un 24 yaşındaki kızları Leyla Çiftkurt, eğitim gördüğü Londra'da hayatını kaybetmişti. Bulimia hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği söylenen Leyla Çiftkurt'un cenazesi birkaç gün içinde İstanbul'a getirilecek. Anne Aslı Çetiner, şu sıralar cenazeyi getirebilmek için gerekli izinleri alıyor. Leyla, Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında, 2006 yılında vefat eden dedesi gazeteci Yılmaz Çetiner'in yanına defnedilecek.