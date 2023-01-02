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Haberler Galeri Mabel Matiz dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor!
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:49

Mabel Matiz dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor!

Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'in sosyal medyada gündem oldu. Pop yıldızı Mabel Matiz "Kendinizi nasıl şarj edersiniz?" sorusuna şu cevabı vermişti "Benim için en güzel meditasyon evde oturmak. Saatlerce tavanı seyrediyorum. Etamin ve pilates de vazgeçilmezim. Bunlar beni dinlendiriyor. Şehrin negatif etkisinden kurtarıyor." Stiliyle dikkat çeken Mabel Matiz "Modaya hiç inanmam. Annemin terzi olması kıyafetlerimin dikkat çekmesinde etkili oldu" diyor. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi.

Mabel Matiz dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor!

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti.

Mabel Matiz dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor!

Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Mabel Matiz dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor!

Antidepresan şarkısıyla gönüllere taht kuran Mabel Matiz'in sosyal medyada gündem oldu.

Mabel Matiz dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor!

Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor.

Mabel Matiz dillere pelesenk olan Antidepresan şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu! Onu Mabel Matiz olarak tanıyoruz… Gerçeği duyan şoke oluyor!

Matiz, gönderisine, "Fotoğrafta kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor…" notunu düşmüştü.

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