Magazin gündeminden başlıklar: 17 Temmuz 2014

'Kendimi yatalak gibi hissetmek istemiyorum'

MS hastası olan ve bir süredir tedavi gören Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde eşi Chloe Loughnan ile birlikte Emirgan'da görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, şöyle konuştu: "Tedavi işe yarıyor, kortizon güçlü bir ilaç ama Kıbrıs'a gidip konserimi verebildim. Bundan sonra büyük ihtimalle ömür boyu ilaç kullanacağım."

EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM

Ortaç hastanede yattığı zaman paylaştığı fotoğraf, video ve yazılarla ilgili ise "25 gün hastaneden çıkmadım. Her gün kortizon verdiler. Elimde Twitter var, yapacak başka bir şey yok. Adam 'Geber' diyor, ben de 'Sağ ol abi' yazıyorum, öyle vakit geçti" diye konuştu. Hastanede olduğu sürede en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten sanatçı, "Düğünden üç gün sonra balayına gitmek yerine hastaneye taşındık. Kız daraldı ama Allah başımdan eksik etmesin. Her şeyimle ilgileniyor, ilaçlarımı saati saatine içiriyor, hakkını ödeyemem" dedi. Ortaç, bundan sonraki konserlerini iptal edip etmeyeceğiyle ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: "Hiçbir konserimi iptal etmeyeceğim, edersem tazminat öderim. Tazminat ödemek istemiyorum, sağlığımdan kıymetli değil ama kendimi yatağa vurup kötürüm hissetmek istemiyorum. Ayağa kalkmak istiyorum ve kalkacağım da!"