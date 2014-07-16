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Haberler Galeri Magazin gündeminden başlıklar: 17 Temmuz 2014
Giriş Tarihi: 16.07.2014 20:10 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:32

Magazin gündeminden başlıklar: 17 Temmuz 2014

Magazin gündeminden başlıklar: 17 Temmuz 2014

'Kendimi yatalak gibi hissetmek istemiyorum'
MS hastası olan ve bir süredir tedavi gören Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde eşi Chloe Loughnan ile birlikte Emirgan'da görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, şöyle konuştu: "Tedavi işe yarıyor, kortizon güçlü bir ilaç ama Kıbrıs'a gidip konserimi verebildim. Bundan sonra büyük ihtimalle ömür boyu ilaç kullanacağım."

EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM
Ortaç hastanede yattığı zaman paylaştığı fotoğraf, video ve yazılarla ilgili ise "25 gün hastaneden çıkmadım. Her gün kortizon verdiler. Elimde Twitter var, yapacak başka bir şey yok. Adam 'Geber' diyor, ben de 'Sağ ol abi' yazıyorum, öyle vakit geçti" diye konuştu. Hastanede olduğu sürede en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten sanatçı, "Düğünden üç gün sonra balayına gitmek yerine hastaneye taşındık. Kız daraldı ama Allah başımdan eksik etmesin. Her şeyimle ilgileniyor, ilaçlarımı saati saatine içiriyor, hakkını ödeyemem" dedi. Ortaç, bundan sonraki konserlerini iptal edip etmeyeceğiyle ilgili sorulara ise şöyle yanıt verdi: "Hiçbir konserimi iptal etmeyeceğim, edersem tazminat öderim. Tazminat ödemek istemiyorum, sağlığımdan kıymetli değil ama kendimi yatağa vurup kötürüm hissetmek istemiyorum. Ayağa kalkmak istiyorum ve kalkacağım da!"

Magazin gündeminden başlıklar: 17 Temmuz 2014

Tatil zehir oldu

Başarılı oyuncu Demet Evgar, önceki gün tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Ancak Bodrum'a geldiği ilk gün ayağının tozuyla gazetecilere yakalanan ünlü oyuncunun bütün planları alt üst oldu. Evgar, kendisini görüntülemek isteyen gazeteciler yüzünden beş gün boyunca kalacağı ve tatil yapacağı evi değiştirmek zorunda kaldı. Güzel oyuncu, sabahın erken saatlerinde valizini alıp yollara düştü ve başka bir eve yerleşti.

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Magazin gündeminden başlıklar: 17 Temmuz 2014

Nihayet

Nihayet nişanlısı Engin Altan Düzyatan ile ayrıldıktan sonra adı aylardır Burak Yamantürk'le anılan Özge Özpirinçci sonunda aşkını ilan etti! Ünlü oyuncu, 'Tatar Ramazan' dizisinde birlikte oynadığı Yamantürk'le ilk kez, önceki gece Bebek'te el ele görüntülendi.

Magazin gündeminden başlıklar: 17 Temmuz 2014

Ceren Kaplakarslan'a evlilik sözleşmesi şartı

Şarkıcı Rafet El Roman, nikah masasına oturacağı Ceren Kaplakarslan'a evlilik sözleşmesi imzalattı. Vasiyetini de hazırlatan El Roman'ın bütün mirası 3 çocuğuna kalacak.

Sevilen şarkıcı Rafet El Roman evlilik için gün saydığı nişanlısı Ceren Kaplakarslan'a nikah defterinden önce sözleşme imzalattı. İkinci kez nikah masasına oturmak için Ceren Kaplakarslan ve onun ailesiyle birlikte Almanya'ya giden El Roman'ın sevgilisine evlilik sözleşmesi imzalattığı iddia edildi. Almanya'nın Frankfurt şehrinde yapılan evlilik sözleşmesine göre Ceren Kaplakarslan, boşandığı takdirde ünlü şarkıcıdan maddi olarak hiçbir şey talep edemeyecek. Ancak şarkıcı, müstakbel eşine bir jest yaparak Bodrum Yalıkavak'ta aldığı villayı Ceren Hanım'ın üzerine yaptı.

HER ŞEYİNİ EVLATLARINA BIRAKTI
İkilinin önümüzdeki günlerde gerçekleşecek düğününe El Roman'ın Tuğba Altıntop'la evliliğinden olan kızları Su ve Şevval de katılacak. Şarkıcı Almanya'da evlilik sözleşmesinden hariç bir sözleşmeye daha imza atarak vasiyetini açıkladı. İddiaya göre El Roman, bütün mal varlığını da üç çocuğuna eşit olarak devretti. Şarkıcı geride kalan eşlerine ise maddi olarak hiçbir şey bırakmadı.

Kaynak: Takvim

Magazin gündeminden başlıklar: 17 Temmuz 2014

Pelin Sönmez dövmesi yüzünden boşandı

Geçen mayısta Los Angeles'ta evlenen oyuncu Pelin Sönmez ile işadamı Cengiz Çolak, tek celsede boşandı. Sönmez'in, eski sevgilisinin adının yazılı olduğu dövmeyi sildirmeye yanaşmaması, çiftin yollarını ayırdı.

1988 doğumlu oyuncu Pelin Sönmez'in evliliği iki ayda çıkmaza girdi. Geçen mayısta Amerika'da işadamı Cengiz Çolak'la evlenen Sönmez, belinde bulunan dövmeyi sildirmeye yanaşmayınca, çift boşanma kararı aldı. Henüz iki aylık evli olan çift, tek celsede boşandı.

Boşanma kararı aldığını doğrulayan genç oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Biliyorsunuz, kısa süre önce Los Angeles'ta evlendik. Bu planlanlı bir evlilik değildi, çok hızlı oldu ve ben imzayı atmış bulundum. Ama kısa sürede fikir ayrılıkları yaşamaya başladık. Belimdeki dövmeyi sildirmek istemeyince, ipler tamamen koptu. Avukatlarımıza vekalet verdik, anlaşmalı olarak boşanacağız."

Pelin Sönmez, 2009 yılında popçu Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlamış, ilişkileri bir dargın bir barışık 2012 yılına kadar sürmüştü. Pelin Sönmez'in evliliğini bitirmesine neden olan dövmede Murat Dalkılıç'ın adının yazıldığı konuşuluyor.

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