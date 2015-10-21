Magazin Gündeminden Başlıklar 21 Ekim 2015

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası
Sinem Kobal, Rumelihisarı'ndaki dairesini ailesine bırakarak Kenan İmirzalıoğlu'nun Cihangir'deki evine yerleşti.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikilisi, aynı evde yaşamaya başladı. 10 aydır birlikte olan çiftten Kobal, İmirzalıoğlu'nun Cihangir'deki evine taşındı. Aracını sevgilisinin evinin önünde park halinde bırakan Kobal, dikkat çekmemek için İmirzalıoğlu'nun aracını kullanıyor. Komşular ise bu durumu "Sinem'in arabası burada hiç kıpırdamıyor. Kenan Bey'in arabasıyla geziyorlar" sözleriyle özetledi.
Kaynak: Akşam