Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Gündeminden Başlıklar 21 Ekim 2015
Giriş Tarihi: 21.10.2015 00:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:34

Magazin Gündeminden Başlıklar 21 Ekim 2015

Magazin Gündeminden Başlıklar 21 Ekim 2015

Ayşe Hatun Önal ve Murat Dalkılıç'ın gizemli buluşması

Murat Dalkılıç ile Ayşe Hatun Önal önceki akşam Rumelihisarı'nda bir kafede buluştu. İkili ortak bir arkadaşlarının projesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Son zamanlarda muhabirlere karşı gergin tavırlar sergileyen Dalkılıç, mekan çıkışı bu konu sorulunca "Zor bir meslek yapıyorsunuz, hakkınızı yemeyelim. Siz de arada bizi anlayın. Psikolojimiz bazen bozuk oluyor ve görüntülenmek istemiyoruz" dedi. Muhabirlerin bu konuyla ilgili Kenan İmirzalıoğlu'nu örnek göstermesine Dalkılıç "Kenan bana da çekme dese ben de çekmem. Çok Heybetli adam" diyerek güldürdü.

15 Ocak'ta vizyona girecek 'Bizans Oyunları' filminde oynayan Dalkılıç, Burak Özçivit ve Murat Boz'un aynı tarihte vizyona girecek filmi için "Biz rakip değiliz. Yapımcılar birbirlerine rakip oluyor. Çünkü onların gişe rekabeti var" dedi.

Kaynak: Makaron

Magazin Gündeminden Başlıklar 21 Ekim 2015

Bade İşçil bir deri bir kemik kaldı

Eşi Malkoç Süalp'le çekişmeli bir boşanma sürecine giren Bade İşçil, 3,5 ayda 7 kilo verdi.

Önceki gün hastane çıkışı objektiflere takılan İşçil, bir deri bir kemik haliyle şaşırttı.

İşçil'in 80 bin TL'lik tedbir nafakası talebi mahkemece reddedilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Magazin Gündeminden Başlıklar 21 Ekim 2015

Eda Özerkan 13 bin liraya razı oldu

Oyuncu Eda Özerkan, "Firar" dizisinden 7 bölüm oyunculuk ücretini alamadığı gerekçesiyle yapım şirketine 27 bin 600 liralık icra takibi başlattı.

Takip durunca itirazın iptalini isteyen Özerkan, alacağının ödenmesini istedi. Şirket adına Aslı İslamoğlu ise dava sürecinden sonra 13 bin 440 lira olan borcu ödediklerini söyledi. Mahkeme, 27 bin 600 liradan kalan 14 bin 160 liranın ise reddine karar verdi.

Kaynak: Akşam

Magazin Gündeminden Başlıklar 21 Ekim 2015

İlk kez anne!

70'Lİ YILLARDA GEÇİYOR
İlk bölümü yarın akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan Analar ve Anneler dizisinde Sinem Kobal ile Hazar Ergüçlü ilk kez anne karakterine bürünecek. 1970'li yılları anlatacak olan dizide, iki genç annenin savaşı ekrana gelecek.

Magazin Gündeminden Başlıklar 21 Ekim 2015

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk yuvası

Sinem Kobal, Rumelihisarı'ndaki dairesini ailesine bırakarak Kenan İmirzalıoğlu'nun Cihangir'deki evine yerleşti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikilisi, aynı evde yaşamaya başladı. 10 aydır birlikte olan çiftten Kobal, İmirzalıoğlu'nun Cihangir'deki evine taşındı. Aracını sevgilisinin evinin önünde park halinde bırakan Kobal, dikkat çekmemek için İmirzalıoğlu'nun aracını kullanıyor. Komşular ise bu durumu "Sinem'in arabası burada hiç kıpırdamıyor. Kenan Bey'in arabasıyla geziyorlar" sözleriyle özetledi.

Kaynak: Akşam

SON DAKİKA