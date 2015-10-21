Magazin Gündeminden Başlıklar 21 Ekim 2015

Ayşe Hatun Önal ve Murat Dalkılıç'ın gizemli buluşması

Murat Dalkılıç ile Ayşe Hatun Önal önceki akşam Rumelihisarı'nda bir kafede buluştu. İkili ortak bir arkadaşlarının projesi için bir araya geldiklerini söyledi.



Son zamanlarda muhabirlere karşı gergin tavırlar sergileyen Dalkılıç, mekan çıkışı bu konu sorulunca "Zor bir meslek yapıyorsunuz, hakkınızı yemeyelim. Siz de arada bizi anlayın. Psikolojimiz bazen bozuk oluyor ve görüntülenmek istemiyoruz" dedi. Muhabirlerin bu konuyla ilgili Kenan İmirzalıoğlu'nu örnek göstermesine Dalkılıç "Kenan bana da çekme dese ben de çekmem. Çok Heybetli adam" diyerek güldürdü.



15 Ocak'ta vizyona girecek 'Bizans Oyunları' filminde oynayan Dalkılıç, Burak Özçivit ve Murat Boz'un aynı tarihte vizyona girecek filmi için "Biz rakip değiliz. Yapımcılar birbirlerine rakip oluyor. Çünkü onların gişe rekabeti var" dedi.

Kaynak: Makaron