Magazin gündeminden başlıklar

Pencerede resmi plakada ismi var

AYNI EVİ PAYLAŞIYOR

Bu ne sevgi ah! Emrah, eski şarkıcı Sibel Kirer'e sırılsıklam aşık oldu. Sevgilisiyle yeni bir hayata adım atan sanatçı, artık Şişli'deki lüks dairesini Kirer'le paylaşıyor. Sanatçı, evinin penceresine bile fotoğrafını astığı sevgilisine yeni bir jest daha yaptı. Sibel, artık Emrah'ın plakasında...

200 BİN LİRA ÖDEDİ

Emrah, 200 bin liraya aldığı BMW 5 serisi yeni aracıyla önceki gün İstanbul turundaydı. Sanatçı, Beşiktaş'ta plakası 'ES' olan yeni otomobiliyle görüntülendi. Plakadaki 'E'nin Emrah'ı, 'S'nin ise Sibel Kirer'i sembolize ettiği öğrenildi.