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Giriş Tarihi: 28.12.2013 22:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:38

Magazin gündeminden başlıklar

Magazin gündeminden başlıklar

Cem Yılmaz yılbaşı partisinde kafa dağıttı

Geçtiğimiz yıl Mart ayında evlenen ve Kemal adında bir çocukları olan Cem Yılmaz-Ahu Yağtu çifti; geçen hafta tartışarak evlerini ayırmıştı. Bir süre sonra da ünlü çiftin sorunlarını aşamadıkları ve anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdikleri ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyen, yaşadığı bu zor günlerin ardından geçtiğimiz akşam ilk kez arkadaşlarıyla bir araya geldi. Cem Yılmaz, Melodika isimli stüdyonun yılbaşı partisine katıldı. Evliliğinde yaşadığı çalkantılı dönemin ardından moral bulmak isteyen Yılmaz, yakın arkadaşları Ozan Güven ve Özkan Uğur'un da gittiği davette kafa dağıttı. Geceye esprileriyle damga vuran ünlü komedyen; kendisiyle tanışıp sohbet etmek isteyen hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi. 

Magazin gündeminden başlıklar

'Heyecanımız artıyor'

Oyuncu Bekir Aksoy, geçtiğimiz Eylül ayında evlendiği Derya Çavuşoğlu ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Çift, Abdi adlı mekana girerken görüntülendi. Dört aylık hamile olan eşiyle keyifli bir akşam geçiren Aksoy, "Heyecanımız her gün daha da katlanıyor. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek mutluluğunu anlattı. 

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Magazin gündeminden başlıklar

Pencerede resmi plakada ismi var

AYNI EVİ PAYLAŞIYOR

Bu ne sevgi ah! Emrah, eski şarkıcı Sibel Kirer'e sırılsıklam aşık oldu. Sevgilisiyle yeni bir hayata adım atan sanatçı, artık Şişli'deki lüks dairesini Kirer'le paylaşıyor. Sanatçı, evinin penceresine bile fotoğrafını astığı sevgilisine yeni bir jest daha yaptı. Sibel, artık Emrah'ın plakasında...

200 BİN LİRA ÖDEDİ

Emrah, 200 bin liraya aldığı BMW 5 serisi yeni aracıyla önceki gün İstanbul turundaydı. Sanatçı, Beşiktaş'ta plakası 'ES' olan yeni otomobiliyle görüntülendi. Plakadaki 'E'nin Emrah'ı, 'S'nin ise Sibel Kirer'i sembolize ettiği öğrenildi.

Magazin gündeminden başlıklar

'Bilete ihtiyacım yok, kendine al'

Seren Serengil, önceki akşam eğlenmek için gittiği Nişantaşı'ndaki Biber Bar'da eski eşi Ozan Kaçmaz ile karşılaştı. Yan yana masalarda eğlenen eski eşler, mekan çıkışında da yan yana görüntülendi. Seyyar satıcıdan iki tane Milli Piyango bileti alan Kaçmaz, birini Serengil'e hediye etmek istedi. Seren Serengil "Benim ihtiyacım yok, sen kendine al" diyerek bileti kabul etmedi. 

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Sevgiliye özel hediye

Tolgahan Sayışman, önceki gün sevgilisi Selen Soyder'in 27'nci doğum günü için sürpriz bir parti düzenledi. Nişantaşı'ndaki Cento Per Cento isimli mekandaki partiye 20 kişi katıldı. Tolgahan Sayışman ve Selen Soyder daha sonra Sess Bar'da eğlendi. Sayışman, sevgilisine 25 bin lira değerinde bir takı seti hediye etti.

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