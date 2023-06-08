Giriş Tarihi: 08.06.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 18:25

Magazin kulisleri bu ayrılıkla sarsılmıştı! Ayrılık sonrası Tuvana Türkay’dan ilk açıklama: Çok ağladım!

Magazin kulisleri bir süredir sosyetik iş insanı İzzet Antebi ve ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın birlikteliğini konuştu. Ancak İzzet Antebi ve ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın bir yıllık ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ayrılığın ardından ortaya atılan iddialara göre; güzel oyuncu, sosyetik playboyu 'A' isimli bir yapımcıyla aldattı. İzzet Antebi de sayısız güzelle kaçamaklar yaptı. Ayrılık sonrası taraflar sessizliğini korurken Tuvana Türkay, ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte ünlü oyuncunun o açıklaması!