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Haberler Galeri Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı'yı darp etti! Ebru Şallı'nın imdadına vatandaşlar koştu!
Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 11:47

Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı'yı darp etti! Ebru Şallı'nın imdadına vatandaşlar koştu!

Magazin kulisleri şiddet haberi ile çalkalandı! Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 26 Eylül 2019'da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi. Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve Ebru Şallı'nın fiziksel şiddet gördüğü haberleri magazin gündemini salladı. İddialara göre Ebru Şallı'yı Uğur Akkuş'un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! Ebru Şallı’nın imdadına vatandaşlar koştu!

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Çiftten gelen şiddet haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! Ebru Şallı’nın imdadına vatandaşlar koştu!

Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Şallı ile Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddia edildi.

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Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! Ebru Şallı’nın imdadına vatandaşlar koştu!

Magazin kulisleri şiddet haberi ile çalkalandı! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi.

Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! Ebru Şallı’nın imdadına vatandaşlar koştu!

İddialara göre Ebru Şallı'yı Uğur Akkuş'un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! Ebru Şallı’nın imdadına vatandaşlar koştu!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı. Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü. Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

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