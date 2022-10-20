Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! Ebru Şallı’nın imdadına vatandaşlar koştu!

Giriş Tarihi: 20.10.2022 11:35
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022
11:47
Magazin kulisleri şiddet haberi ile çalkalandı! Ünlü manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 26 Eylül 2019'da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift bu kez şiddet haberleriyle gündeme geldi. Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un, Emirgan'da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve Ebru Şallı'nın fiziksel şiddet gördüğü haberleri magazin gündemini salladı. İddialara göre Ebru Şallı'yı Uğur Akkuş'un elinden araçlarının önünü kesen vatandaşlar kurtardı. İşte son dakika haberin ayrıntıları...