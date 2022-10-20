Magazin kulislerini karıştıran şiddet iddiası! Uğur Akkuş arabada Ebru Şallı’yı darp etti! Ebru Şallı’nın imdadına vatandaşlar koştu!

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, geçtiğimiz aylarda dolandırıcılık gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı haberleri çıkmıştı. Uzun zamandır maddi zorluklar yaşayan eşinin yanında olan 45 yaşındaki eski mankenin, artık boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü. Hakkındaki dedikoduları yalanlayan Akkuş, "Valla şöyle söyleyeyim şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" açıklamasını yapmıştı.