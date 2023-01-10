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Haberler Galeri Magazine düşen sürpriz aşk! Kerem Alışık'ın oyuncu oğlu Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay birlikte mi?
Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:56

Magazine düşen sürpriz aşk! Kerem Alışık'ın oyuncu oğlu Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay birlikte mi?

Merhum sanatçı Sadri Alışık'ın kendi adını taşıyan torunu olarak bilinen ve kendisi de oyuncu olan Sadri Alışık sürpriz aşka yelken açtı. Sadri Alışık, babası Kerem Alışık ile aynı projede gençliğini canlandırmış ve izleyiciden tam not almıştı. Magazin kulislerine düşen son dakika habere göre Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül'den geçtiğimiz yıl boşanan Ece Binay aşk yaşamaya başladı. İşte Sadri Alışık ile Ece Binay'ın sürpriz aşk haberinin ayrıntıları...

Magazine düşen sürpriz aşk! Kerem Alışık’ın oyuncu oğlu Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay birlikte mi?

Magazin kulisleri bu aşk haberi ile çalkalanıyor! Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile Avukat Ece Binay aşk mı yaşıyor? Ece Binay geçtiğimiz yıl kızının babası Mahsun Kırmızıgül ile olan 6 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.

Magazine düşen sürpriz aşk! Kerem Alışık’ın oyuncu oğlu Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay birlikte mi?

Mahsun Kırmızıgül'ün kendisini aldattığı ortaya çıkan Ece Binay evliliğine son noktayı koymuştu. Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül, 2016 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinde nikâh masasına oturmuş, bir yıl sonra Lavin adını verdiklerini kızlarını kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin altı yıllık evliliği, geçtiğimiz sene Nisan ayında Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitmişti.

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Magazine düşen sürpriz aşk! Kerem Alışık’ın oyuncu oğlu Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay birlikte mi?

"EVLİLİĞİMİZİ KURTARAMADIK"

Genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntüleri ortaya çıkan Kırmızıgül, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" demişti. Mutsuz olduğu gözlenen şarkıcı, ihanet iddialarıyla ilgili soruları cevapsız bırakarak, aracıyla adliyeden ayrılmıştı.

Magazine düşen sürpriz aşk! Kerem Alışık’ın oyuncu oğlu Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay birlikte mi?

Boşanma sonrası Etiler'de bir mekanda görüntülenen Binay, Basın mensuplarının ihanet iddiaları ile ilgili sorularına, "Boşandık ve bitti, başka söyleyecek bir şey yok" karşılığını vermişti.

Magazine düşen sürpriz aşk! Kerem Alışık’ın oyuncu oğlu Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay birlikte mi?

Merhum sanatçı Sadri Alışık'ın kendi adını taşıyan torunu olarak bilinen ve kendisi de oyuncu olan Sadri Alışık sürpriz aşka yelken açtı.

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