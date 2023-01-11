Magazine düşen bomba aşk! Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay birlikte mi?

Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
11:21
Merhum sanatçı Sadri Alışık'ın kendi adını taşıyan torunu olarak bilinen ve kendisi de oyuncu olan Sadri Alışık sürpriz aşka yelken açtı. Sadri Alışık, babası Kerem Alışık ile aynı projede gençliğini canlandırmış ve izleyiciden tam not almıştı. Magazin kulislerine düşen son dakika habere göre Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül'den geçtiğimiz yıl boşanan Ece Binay aşk yaşamaya başladı. İşte Sadri Alışık ile Ece Binay'ın sürpriz aşk haberinin ayrıntıları...