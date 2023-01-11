Magazine düşen bomba aşk! Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık ile Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay birlikte mi?

Magazin kulisleri bu aşk haberi ile çalkalanıyor! Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile Avukat Ece Binay aşk mı yaşıyor? Ece Binay geçtiğimiz yıl kızının babası Mahsun Kırmızıgül ile olan 6 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti.