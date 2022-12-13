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Haberler Galeri Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si olarak hafızalara kazınmıştı... Oyuncu Filiz Taçbaş şimdi köy hayatı yaşıyor!
Giriş Tarihi: 13.12.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 08:58

Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si olarak hafızalara kazınmıştı... Oyuncu Filiz Taçbaş şimdi köy hayatı yaşıyor!

Yayınlandığı yıllarda sıcacık samimi hikayesiyle gönüllere taht kuran Mahallenin Muhtarları dizisinin Kuaför Behiye'siydi... Başarılı oyuncu Filiz Taçbaş son olarak Çukur dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si olarak hafızalara kazınan Filiz Taçbaş şimdilerde çiftçilik yapıyor. Şehir hayatından uzaklaşan ünlüler kervanına katılan Filiz Taçbaş İzmir-Aliağa'da olan çiftliğinden bu yıl ilk zeytin hasatını aldı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit hali ile dikkat çeken Filiz Taçbaş zeytinyağı üreticisi olmaya hazırlanıyor. İşte Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si Filiz Taçbaş'ın yeni hayatı...

Mahallenin Muhtarları’nın Behiye’si olarak hafızalara kazınmıştı... Oyuncu Filiz Taçbaş şimdi köy hayatı yaşıyor!

Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı, 1992-2002 yılları arasında yayımlanan Mahallenin Muhtarları dizisi tüm karakterleriyle gönülleri fethetmişti.

Mahallenin Muhtarları’nın Behiye’si olarak hafızalara kazınmıştı... Oyuncu Filiz Taçbaş şimdi köy hayatı yaşıyor!

Yayınlandığı yıllarda sıcacık samimi hikayesiyle içleri ısıtan Mahallenin Muhtarları dizisinin Kuaför Behiye'si Filiz Taçbaş, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Mahallenin Muhtarları’nın Behiye’si olarak hafızalara kazınmıştı... Oyuncu Filiz Taçbaş şimdi köy hayatı yaşıyor!

Başarılı oyuncu Filiz Taçbaş son olarak Çukur dizisi ile ekranlarda boy göstermişti.

Mahallenin Muhtarları’nın Behiye’si olarak hafızalara kazınmıştı... Oyuncu Filiz Taçbaş şimdi köy hayatı yaşıyor!

Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si olarak hafızalara kazınan Filiz Taçbaş şimdilerde çiftçilik yapıyor.

Mahallenin Muhtarları’nın Behiye’si olarak hafızalara kazınmıştı... Oyuncu Filiz Taçbaş şimdi köy hayatı yaşıyor!

Şehir hayatından uzaklaşan ünlüler kervanına katılan Filiz Taçbaş İzmir-Aliağa'da olan çiftliğinden bu yıl ilk zeytin hasatını aldı.

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