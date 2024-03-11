Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
06:19
Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız Nehir Danış şimdi 32 yaşında! Yeni mesleği ise herkesi şaşırttı
Bir döneme damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle çok konuşuluyor. Yayınlandığı yıllarda samimi hikâyesiyle çok sevilen 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin oyuncularının şimdiki halleri araştırılıyor. En çok merak edilen isimlerden biri de Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış. Başrollerinde; Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Mahallenin Muhtarları dizinde Şoför Ali ve Kuaför Behiye'nin kızları Seher'e hayat veren oyuncu Nehir Danış görenleri adeta şoke ediyor. Şimdilerde 32 yaşında olan ünlü isim oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Nehir Danış'ın yeni mesleği ise herkesi şaşırttı