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Haberler Galeri Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız Nehir Danış şimdi 32 yaşında! Yeni mesleği ise herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi: 11.03.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 06:19

Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız Nehir Danış şimdi 32 yaşında! Yeni mesleği ise herkesi şaşırttı

Bir döneme damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle çok konuşuluyor. Yayınlandığı yıllarda samimi hikâyesiyle çok sevilen 'Mahallenin Muhtarları' dizisinin oyuncularının şimdiki halleri araştırılıyor. En çok merak edilen isimlerden biri de Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış. Başrollerinde; Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Mahallenin Muhtarları dizinde Şoför Ali ve Kuaför Behiye'nin kızları Seher'e hayat veren oyuncu Nehir Danış görenleri adeta şoke ediyor. Şimdilerde 32 yaşında olan ünlü isim oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Nehir Danış'ın yeni mesleği ise herkesi şaşırttı

Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız Nehir Danış şimdi 32 yaşında! Yeni mesleği ise herkesi şaşırttı

Bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları'nda hayat verdiği Seher karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nehir Danış son haliyle dikkat çekti. Şimdilerde 31 yaşında olan ünlü isim oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Nehir Danış'ın yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.

Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız Nehir Danış şimdi 32 yaşında! Yeni mesleği ise herkesi şaşırttı

'Mahallenin Muhtarları'nın minik yıldızını bir de şimdi görün! O artık bambaşka bir hayat yaşıyor.

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Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız Nehir Danış şimdi 32 yaşında! Yeni mesleği ise herkesi şaşırttı

Küçük yaşta şöhreti yakalamıştı ama şimdilerde gözlerden uzak olmayı tercih ediyor. Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış şimdilerde büyüleyici güzelliğiyle kendine hayran bıraktırıyor…

Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız Nehir Danış şimdi 32 yaşında! Yeni mesleği ise herkesi şaşırttı

Dizideki bazı oyuncular, bu proje sonrasında kariyer basamaklarını daha hızlı çıkarken, bazıları da gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Rol alan bazı oyuncular da aramızdan ayrılalı çok zaman oldu.

Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’i güzeller güzeli bir genç kız oldu! Çocuk yıldız Nehir Danış şimdi 32 yaşında! Yeni mesleği ise herkesi şaşırttı

Yayınlandığı yıllarda sıcacık samimi hikayesiyle gönüllere taht kuran Mahallenin Muhtarları dizisinin oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış.

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