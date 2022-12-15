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Haberler Galeri Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'ini gören hayran kalıyor! Çocuk oyuncu Nehir Danış'ın son haline bakın!
Giriş Tarihi: 15.12.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 07:58

Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'ini gören hayran kalıyor! Çocuk oyuncu Nehir Danış'ın son haline bakın!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mahallenin Muhtarları dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlandığı yıllarda sıcacık samimi hikayesiyle gönüllere taht kuran Mahallenin Muhtarları dizisinin oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış. Başrollerinde; Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Mahallenin Muhtarları dizinde Şoför Ali ve Kuaför Behiye'nin kızları Seher'e hayat veren oyuncu Nehir Danış'ın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı. Onu minik halleri ile hatırlayanlar Nehir Danış'ın değişimine yorum yağdırdı. Bakın Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış şimdi ne yapıyor?

Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’ini gören hayran kalıyor! Çocuk oyuncu Nehir Danış’ın son haline bakın!

Mahallenin Muhtarları dizisinin minik yıldızı şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Küçük yaşta şöreti yakalamıştı ama daha sonra kendine farklı bir yol çizdi. Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’ini gören hayran kalıyor! Çocuk oyuncu Nehir Danış’ın son haline bakın!

Dizideki bazı oyuncular, bu proje sonrasında kariyer basamaklarını daha hızlı çıkarken, bazıları da gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Rol alan bazı oyuncular da aramızdan ayrılalı çok zaman oldu.

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Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’ini gören hayran kalıyor! Çocuk oyuncu Nehir Danış’ın son haline bakın!

Yayınlandığı yıllarda sıcacık samimi hikayesiyle gönüllere taht kuran Mahallenin Muhtarları dizisinin oyuncularının şimdiki halleri merak ediliyor.

Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’ini gören hayran kalıyor! Çocuk oyuncu Nehir Danış’ın son haline bakın!

Bu isimlerden biri de Mahallenin Muhtarları'nın minik Seher'i Nehir Danış.

Mahallenin Muhtarları’nın minik Seher’ini gören hayran kalıyor! Çocuk oyuncu Nehir Danış’ın son haline bakın!

Başrollerinde; Erkan Can, Aydan Burhan, Cihat Tamer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Mahallenin Muhtarları dizisinde Şoför Ali ve Kuaför Behiye'nin kızları Seher'e hayat veren oyuncu Nehir Danış'ın son hali görenlerin ağzını açık bıraktı.

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