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Haberler Galeri Mahkeme kararını verdi! Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ‘Katliam yapacağım’ diyerek ortalığı birbirine katmıştı!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:07

Mahkeme kararını verdi! Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ‘Katliam yapacağım’ diyerek ortalığı birbirine katmıştı!

Usta oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, daha önceden birlikte Çetindağ ile aralarında yaşanan sorunlardan dolayı birlikte çalışmamaya karar verdi. Ancak iddiaya göre Vargın'ın görümcesiyle Çetindağ'ın arkadaşlık kurması Vargın'ı rahatsız etti. Çetindağ'ın eşi Ertaç Çetindağ'ı arayan Vargın, eşinin görümcesiyle görüşmemesini söyleyerek onu tehdit etti. Beste Çetindağ, Tuğçe Kuzey Vargın'ın eşini arayarak tehditler savurduğunu öğrenince şikayetçi oldu. Tarafla, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. İşte mahkemeden çıkan o karar!

ATAKAN IRMAK
Mahkeme kararını verdi! Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ‘Katliam yapacağım’ diyerek ortalığı birbirine katmıştı!

Türk sinema ve dizi dünyasının duayen isimlerinden Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, daha önce birlikte çalıştığı iş kadını Beste Çetindağ'a, 'Ben onun içinden geçeceğim, Katliam yapacağım, polis çağırın' tehditleri savurunca hakkında 'Tehdit' suçundan 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ünlü oyuncunun kızının üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Mahkeme kararını verdi! Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ‘Katliam yapacağım’ diyerek ortalığı birbirine katmıştı!

Türk sinema ve dizi dünyasının duayen isimlerinden Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın daha önce birlikte çalıştığı iş kadını Beste Çetindağ'a tehditler savurunca karakolluk oldu. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Sariyer'de meydana geldi.

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Mahkeme kararını verdi! Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ‘Katliam yapacağım’ diyerek ortalığı birbirine katmıştı!

Tuğçe Kuzey Vargın daha önceden birlikte iş yaptığı Beste Çetindağ ile aralarında yaşanan sorunlardan dolayı birlikte çalışmamaya karar verdi.

Mahkeme kararını verdi! Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ‘Katliam yapacağım’ diyerek ortalığı birbirine katmıştı!

İkili arasında arkadaşlık ilişkiside kesilmiş ancak iddiaya göre Tuğçe Kuzey Vargın'ın görümcesiyle Beste Çetindağ'ın arkadaşlık kurması Vargın'ı rahatsız etmişti.

Mahkeme kararını verdi! Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ‘Katliam yapacağım’ diyerek ortalığı birbirine katmıştı!


EŞİNİ ARAYIP TEHDİTLER SAVURDU
İş kadını Beste Çetindağ'ın eşi Ertaç Çetindağ'ı arayan Tuğçe Kuzey Vargın, Beste Çetindağ'a ulaşamadığını, eşinin görümcesiyle görüşmemesini, eşiyle aralarında yaşanan sorunlardan dolayı görüşmenin kendisi açısından iyi olmadığını söyledi. Ertaç Çetindağ ise genç kadına kendisini tehdit ettiğini durumu eşine anlatacağını söyleyerek telefonu kapattı.

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