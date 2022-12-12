Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:07

Mahkeme kararını verdi! Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ‘Katliam yapacağım’ diyerek ortalığı birbirine katmıştı!

Usta oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, daha önceden birlikte Çetindağ ile aralarında yaşanan sorunlardan dolayı birlikte çalışmamaya karar verdi. Ancak iddiaya göre Vargın'ın görümcesiyle Çetindağ'ın arkadaşlık kurması Vargın'ı rahatsız etti. Çetindağ'ın eşi Ertaç Çetindağ'ı arayan Vargın, eşinin görümcesiyle görüşmemesini söyleyerek onu tehdit etti. Beste Çetindağ, Tuğçe Kuzey Vargın'ın eşini arayarak tehditler savurduğunu öğrenince şikayetçi oldu. Tarafla, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. İşte mahkemeden çıkan o karar!