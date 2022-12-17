Mahkeme torpile dur dedi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda geçen yıl yapılan sınavda torpille oyuncu alınmıştı!

Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki (İzBBŞT) usulsüz oyuncu seçmeleriyle ilgili yaşanan mağduriyeti gündeme getirmiştim. Sınava alınan öğrencilerin oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği, zaten konservatuvar mezunu olan oyunculardan yine şarkı ve dans performansı istendiği, mülakattaki adayların yüzüne bile bakılmadığı şeklindeki iddiaları yazmıştım.