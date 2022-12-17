Mahkeme torpile dur dedi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda geçen yıl yapılan sınavda torpille oyuncu alınmıştı!

Giriş Tarihi: 17.12.2022 06:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
06:26
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nı geçen yıl usulsüz oyuncu seçmeleriyle gündeme getirmiştim. Sınava giren öğrencilerin oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği, mülakatta adayların yüzüne bile bakılmadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Adaletsiz sınav sistemi sebebiyle 5 oyuncu mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler'in açtığı davayı kabul etti ve bu 5 oyuncunun başarısız sayılma işlemlerini iptal etti.