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Giriş Tarihi: 17.12.2022 06:16 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 06:26

Mahkeme torpile dur dedi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda geçen yıl yapılan sınavda torpille oyuncu alınmıştı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nı geçen yıl usulsüz oyuncu seçmeleriyle gündeme getirmiştim. Sınava giren öğrencilerin oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği, mülakatta adayların yüzüne bile bakılmadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Adaletsiz sınav sistemi sebebiyle 5 oyuncu mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler'in açtığı davayı kabul etti ve bu 5 oyuncunun başarısız sayılma işlemlerini iptal etti.

İLKER GEZİCİ
Mahkeme torpile dur dedi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda geçen yıl yapılan sınavda torpille oyuncu alınmıştı!

Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki (İzBBŞT) usulsüz oyuncu seçmeleriyle ilgili yaşanan mağduriyeti gündeme getirmiştim. Sınava alınan öğrencilerin oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği, zaten konservatuvar mezunu olan oyunculardan yine şarkı ve dans performansı istendiği, mülakattaki adayların yüzüne bile bakılmadığı şeklindeki iddiaları yazmıştım.

Mahkeme torpile dur dedi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda geçen yıl yapılan sınavda torpille oyuncu alınmıştı!

Adaletsiz sınav sistemi sebebiyle daha ilk turdan elenen oyuncular, yeterli değerlendirme yapılmadığı sınavın objektif ve hukuka uygun bir şekilde sonuçlandırılmadığı gerekçesiyle mahkemeye itirazda bulunmuştu.

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Mahkeme torpile dur dedi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda geçen yıl yapılan sınavda torpille oyuncu alınmıştı!

Mahkeme; Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler'in açtığı davayı kabul etti ve bu beş oyuncunun başarısız sayılma işlemleri iptal oldu.

Mahkeme torpile dur dedi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda geçen yıl yapılan sınavda torpille oyuncu alınmıştı!

Oyuncular Sendikası, kararın sektör için emsal teşkil ettiğini belirtti. Ortak bir bildiri yayınlayan oyuncular da şimdi haklı olarak mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

Mahkeme torpile dur dedi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda geçen yıl yapılan sınavda torpille oyuncu alınmıştı!

Oyunculardan Can Esendal, "Mahkeme sınavda hukuksuzluk, usulsüzlük yapıldığını kabul etti. Bu haksızlığın giderilmesini bekliyoruz" dedi.

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