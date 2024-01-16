“Makyajsız tanıyamadım” Popstar Mehtap Seda Sayan’ı bombaladı!

SÜNNET DERİSİYLE YENİLENDİ

Seda Sayan'ın son yaptırdığı estetik işlem çok konuşulmuştu. Sünnet derisiyle gençleşen Sayan "Ne çıkarsa takip ediyorum. Biz göz önünde insanlarız. Bunu güzelce anlatmak lazım. Bu öyle sanıldığı gibi bir şey değil. Yeni doğan çocuklar hastanede sünnet ettirildiğinde o deriler laboratuvarda çoğaltılıyor. Bu Sağlık Bakanlığı'na başvurulup alınan bir şey" dedi ve devam etti: