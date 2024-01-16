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Haberler Galeri “Makyajsız tanıyamadım” Popstar Mehtap Seda Sayan’ı bombaladı!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 14:26

Makyajsız tanıyamadım” Popstar Mehtap Seda Sayan’ı bombaladı!

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, yüzünün ve dekolte bölgesinin daha genç görünmesi için bir kez daha çareyi estetik yaptırmakta bulmuştu. Bu sefer sünnet derisi ile gençleşmek isteyen Sayan, estetik yaptırdığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmıştı. Son olarak ise Popstar Mehtap'ın Seda Sayan hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Mehtap Yılmaz, katıldığı magazin programında Seda Sayan, hakkında öyle şeyler söyledi ki duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mehtap Yılmaz'ın çok konuşulacak açıklamaları…

“Makyajsız tanıyamadım” Popstar Mehtap Seda Sayan’ı bombaladı!

Popstar Mehtap'ın Seda Sayan açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Katıldığı magazin programında, Seda Sayan hakkında açıklamalar yapan Mehtap Yılmaz, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

“Makyajsız tanıyamadım” Popstar Mehtap Seda Sayan’ı bombaladı!

Mehtap Yılmaz, Seda Sayan'ı makyajsız tanıyamadığını belirtti. Popstar yarışmasıyla yıldızı parlayan Mehtap Yılmaz, sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla tanınıyor.

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“Makyajsız tanıyamadım” Popstar Mehtap Seda Sayan’ı bombaladı!

SEDA SAYAN'I TANIYAMADIM

Yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde bir kez daha estetik doktorunun kapısını çalmıştı. Daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesi bölgesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettiren, Seda Sayan, magazin gündeminde çok konuşulmuştu.

“Makyajsız tanıyamadım” Popstar Mehtap Seda Sayan’ı bombaladı!

Seda Sayan'ın estetikleri hakkında konuşan Mehtap, " Seda Sayan'ı makyajsız tanıyamadım" dedi.

Mehtap Yılmaz, "Seda Sayan dört arkadaşıyla oturuyormuş. Günaydın demişler bana, bende herkese günaydın deyip geçmişim. Aralarında Seda Sayan'da varmış. Makyajsız tanıyamadım ben onu" ifadelerini kullandı.

“Makyajsız tanıyamadım” Popstar Mehtap Seda Sayan’ı bombaladı!

SÜNNET DERİSİYLE YENİLENDİ

Seda Sayan'ın son yaptırdığı estetik işlem çok konuşulmuştu. Sünnet derisiyle gençleşen Sayan "Ne çıkarsa takip ediyorum. Biz göz önünde insanlarız. Bunu güzelce anlatmak lazım. Bu öyle sanıldığı gibi bir şey değil. Yeni doğan çocuklar hastanede sünnet ettirildiğinde o deriler laboratuvarda çoğaltılıyor. Bu Sağlık Bakanlığı'na başvurulup alınan bir şey" dedi ve devam etti:

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