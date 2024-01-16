“Makyajsız tanıyamadım” Popstar Mehtap Seda Sayan’ı bombaladı!

Giriş Tarihi: 16.01.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
14:26
Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, yüzünün ve dekolte bölgesinin daha genç görünmesi için bir kez daha çareyi estetik yaptırmakta bulmuştu. Bu sefer sünnet derisi ile gençleşmek isteyen Sayan, estetik yaptırdığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmıştı. Son olarak ise Popstar Mehtap'ın Seda Sayan hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Mehtap Yılmaz, katıldığı magazin programında Seda Sayan, hakkında öyle şeyler söyledi ki duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Mehtap Yılmaz'ın çok konuşulacak açıklamaları…