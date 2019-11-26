Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah "Kuruluş Osman" hayranı çıktı!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ilk bölümü Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye'de ve dünyada "Kuruluş Osman konuşuldu! Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm etiketi #KuruluşOsman, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. İzleyiciler taradından sosyal medyada övgüye boğuldu. Dizinin ilk bölümünde Osman Bey yiğitliğiyle göz kamaştırırken, Bamsı'nın oğlu Aybars'ın ölümü ve cenazesi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosuyla "Kuruluş Osman", Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını kanıtladı. Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, sosyal medya hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "Kuruluş Osman" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.