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  • Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah "Kuruluş Osman" hayranı çıktı!

"" hayranı çıktı!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü karakteriyle 'in üstlendiği ''ın ilk bölümü ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Türkiye'de ve dünyada "Kuruluş Osman konuşuldu! Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm etiketi #KuruluşOsman, Twitter Türkiye listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. İzleyiciler taradından sosyal medyada övgüye boğuldu. Dizinin ilk bölümünde Osman Bey yiğitliğiyle göz kamaştırırken, Bamsı'nın oğlu Aybars'ın ölümü ve cenazesi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosuyla "Kuruluş Osman", Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını kanıtladı. , hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "Kuruluş Osman" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

AA Magazin
Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:33
Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kuruluş Osman hayranı çıktı!

, hesabından, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kuruluş Osman hayranı çıktı!

Twitter hesabındaki paylaşımında Diriliş Ertuğrul ve dizilerine hayranlığını dile getiren Kraliçe Azizah, "Diriliş'in 5 sezonunu izledim ama doyamadım.

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Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kuruluş Osman hayranı çıktı!

Şimdi 'ı izliyorum. Herkesin favori Türk dizimi izlemesini tavsiye ediyorum. Konusu tamamen İslam ile alakalı." ifadelerini kullandı.

Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kuruluş Osman hayranı çıktı!

Paylaşımını destekleyen bazı kullanıcılara da cevap veren Kraliçe Azizah, kendisinden Türk dizisi tavsiyesi isteyen bir kullanıcısına da Payitaht Abdülhamid dizisini izlemesini önerdi.

Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kuruluş Osman hayranı çıktı!

Bir süredir Twitter hesabını kapalı tutan Kraliçe, eylül ayında hesabını yeniden açmıştı.

Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kuruluş Osman hayranı çıktı!

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Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Kuruluş Osman hayranı çıktı!
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