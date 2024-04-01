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Haberler Galeri Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'in dört katlı villası adeta bir müze gibi! İşte Yaşar Alptekin'in saray yavrusu...
Giriş Tarihi: 01.04.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:59

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin'in dört katlı villası adeta bir müze gibi! İşte Yaşar Alptekin'in saray yavrusu...

Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin son olarak bir camide verdiği vaazda anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğini anlatmıştı. Kendine bambaşka bir hayat kuran Yaşar Alptekin evinin kapısını merak edenler için açtı. Yaşar Alptekin'in eşi ile yaşadığı 4 katlı villası adeta bir müze gibi. İşte dekorasyonuyla dikkat çeken Yaşar Alptekin'in villası...

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta bir müze gibi! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Manken ve oyuncu Yaşar Alptekin her şeyi ardından bırakmış ve maneviyata yönelmişti.

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta bir müze gibi! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Yaşar Alptekin, son olarak Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde verdiği vaazı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta bir müze gibi! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Yaşar Alptekin, verdiği vaazda cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemini anlatmıştı.

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta bir müze gibi! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Kendine bambaşka bir hayat kuran Yaşar Alptekin evinin kapısını merak edenler için açtı.

Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’in dört katlı villası adeta bir müze gibi! İşte Yaşar Alptekin’in saray yavrusu...

Yaşar Alptekin'in eşi ile yaşadığı 4 katlı villası adeta bir müze gibi.

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