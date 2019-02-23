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  • Mankenden samimi itiraflar! Sophia Hadjipanteli kaşlayırla gündem olmuştu...

Mankenden samimi itiraflar! kaşlayırla gündem olmuştu...

Çoğu kadın, birçok farklı makyaj yöntemiyle, hatta bıçak altına yatarak ameliyatla daha güzel olmanın peşinde olduğu şu günlerde, kimisi de güzellik kavramına farklı bir bakış açısı getiriyor. "Doğal güzellik" ile yapay güzellik tartışmaları sürerken, bazı tarzlar doğallığın ötesine geçerek dünya magazininde gündem yaratabiliyor. Güzellik kavramı, dünyada insandan insana değişiklik gösteriyor ancak kimi ün yapmış isimler var ki, yaptıkları hamlelerle hem destekçi hem de düşman topluyor. O isimlerden biri de ...

Giriş Tarihi: 23.02.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 08:06
Mankenden samimi itiraflar! Sophia Hadjipanteli kaşlayırla gündem olmuştu...

Güzellik kavramı elbette insandan insana farklılık gösterir. Ancak bazı kadınlar var ki, yarattıkları yeni tarzlarla en çok konuşulmayı hak ediyorlar. İşte güzellik kavramını değiştiren isimlerden biri de !

Mankenden samimi itiraflar! Sophia Hadjipanteli kaşlayırla gündem olmuştu...

Kıbrıs Rum kesimi doğumlu genç model, hiç aldırmadığı kaşları sayesinde pek çok firmadan reklam teklifi alıyor.

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Mankenden samimi itiraflar! Sophia Hadjipanteli kaşlayırla gündem olmuştu...

, moda dünyasındaki güzellik kalıplarını bir bir yıktı.

Mankenden samimi itiraflar! Sophia Hadjipanteli kaşlayırla gündem olmuştu...

Şekilli ve ince kaşların tercih edildiği bu dönemde kaşlarını aldırmayan genç model, farklılığıyla büyük yankı uyandırdı.

Mankenden samimi itiraflar! Sophia Hadjipanteli kaşlayırla gündem olmuştu...

Genç isim "Kaşlarım birleşik, çünkü bu benim tercihim" diyerek kendisini eleştirenlere meydan okudu.

Mankenden samimi itiraflar! Sophia Hadjipanteli kaşlayırla gündem olmuştu...

Sophia, "Bunu insanlar kaşlarımı sevmek zorunda diye yapmıyorum. İnsanların kendi hayatlarında tercihlerine göre yaşayabileceklerini göstermek için yapıyorum."

Mankenden samimi itiraflar! Sophia Hadjipanteli kaşlayırla gündem olmuştu...

, hiç aldırmadığı koyu kaşları sayesinde bir çok markadan reklam teklifi alıyor.

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