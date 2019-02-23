Mankenden samimi itiraflar! Sophia Hadjipanteli kaşlayırla gündem olmuştu...

Çoğu kadın, birçok farklı makyaj yöntemiyle, hatta bıçak altına yatarak ameliyatla daha güzel olmanın peşinde olduğu şu günlerde, kimisi de güzellik kavramına farklı bir bakış açısı getiriyor. "Doğal güzellik" ile yapay güzellik tartışmaları sürerken, bazı tarzlar doğallığın ötesine geçerek dünya magazininde gündem yaratabiliyor. Güzellik kavramı, dünyada insandan insana değişiklik gösteriyor ancak kimi ün yapmış isimler var ki, yaptıkları hamlelerle hem destekçi hem de düşman topluyor. O isimlerden biri de Sophia Hadjipanteli...
Giriş Tarihi: 23.02.2019
07:22
Güncelleme Tarihi: 23.02.2019
08:06