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Haberler Galeri Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 30.10.2022 10:59

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi seçilen Bahar Erdeniz, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi usta isimlerde başrolde oynamıştı. Bahar Erdeniz, Mankerler Kraliçesiyken Yeşilçam'ın yıldız ismi olmuştu. Bir döneme damgasını vuran Bahar Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Engin Verel ile evlenmişti. Ünlü çiftin evliliğinden 1 oğulları bulunuyor. Bahar Erdeniz ile Engin Verel'in birick oğulları ise meğer herkesin tanıdığı yakışlıklı oyuncuymuş.

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi olan Bahar Erdeniz, şimdilerde 72 yaşında. Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden de ünlüymüş. Öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Bahar Erdeniz, Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi olmuştu.

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Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Bahar Erdeniz, "Afacan Küçük Serseri" filmi ile sinemaya geçmişti. 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Engin Verel ile 2. evliliğini yaptı.

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!

Çiftin mutlu evliliğinden Can adından bir oğulları var. Bahar Erdeniz'in yakışıklı oğlu ünlü bir oyuncu.

Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!
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