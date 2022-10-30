Giriş Tarihi: 30.10.2022 10:59
Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi seçilen Bahar Erdeniz, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi usta isimlerde başrolde oynamıştı. Bahar Erdeniz, Mankerler Kraliçesiyken Yeşilçam'ın yıldız ismi olmuştu. Bir döneme damgasını vuran Bahar Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Engin Verel ile evlenmişti. Ünlü çiftin evliliğinden 1 oğulları bulunuyor. Bahar Erdeniz ile Engin Verel'in birick oğulları ise meğer herkesin tanıdığı yakışlıklı oyuncuymuş.