Maraşlı'nın Firuzan'ı olarak ekranlara dönen Rojda Demirer'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...

Atv'nin yeni dizisi Maraşlı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Rojda Demirer daha ilk bölümden Firuzan karakteri ile adından söz ettirdi. Maraşlı'nın Firuzan'ı Rojda Demirer yeni işinin heyecanının yanında özel hayatında da mutlu günler yaşıyor.