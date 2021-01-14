Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Maraşlı'nın Firuzan'ı olarak ekranlara dönen Rojda Demirer'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...

'nın 'ı olarak ekranlara dönen 'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...

'nin yeni dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu daha ilk bölümden karakteri ile adından söz ettirdi. Rojda Demirer yeni işinin heyecanının yanında özel hayatında da mutlu günler yaşıyor. Rojda Demirer yaklaşık 1.5 yıldır ilişki yaşadığı voleybolcu sevgilisi ile evlilik yolunda ilk adımı attı. aile arasında gerçekleşen sade bir törenle . İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak istiyor. Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisi Ulaş Kıyak ile veren Rojda Demirer'e beğeni yağıyor. İşte Ulaş Kıyak ile ...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 12:29 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 12:33
Maraşlı'nın Firuzan'ı olarak ekranlara dönen Rojda Demirer'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...

'nin yeni dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu daha ilk bölümden karakteri ile adından söz ettirdi. Rojda Demirer yeni işinin heyecanının yanında özel hayatında da mutlu günler yaşıyor.

Maraşlı'nın Firuzan'ı olarak ekranlara dönen Rojda Demirer'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...

yaklaşık 1.5 yıldır ilişki yaşadığı voleybolcu sevgilisi ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maraşlı'nın Firuzan'ı olarak ekranlara dönen Rojda Demirer'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...

ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle .

Maraşlı'nın Firuzan'ı olarak ekranlara dönen Rojda Demirer'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...

İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak istiyor.

Maraşlı'nın Firuzan'ı olarak ekranlara dönen Rojda Demirer'den müjdeli haber! Güzel oyuncu evlilik yolunda...

Sosyal medya hesabından sık sık sevgilisi ile veren 'e beğeni yağıyor. İşte Ulaş Kıyak ile ...

SON DAKİKA