Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:04
Mari Mar ve Rosalinda’nın yıldızı Thalia'yı bir de şimdi görün! 52 yaşındaki Thalia güzelliğiyle hayran bıraktı!
Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe diziler Marimar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Marimar ve Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız adeta yıllara meydan okuyor. İşte 52 yaşındaki Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…