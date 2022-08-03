Giriş Tarihi: 03.08.2022 06:18 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 06:19

Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estiren Thalia bakın şimdi ne halde! İşte 50 yaşındaki Thalia'nın son hali

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe diziler Marimar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Marimar ve Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Marimar'daki kıyafetiyle poz veren oyuncu görenleri şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız adeta yıllara meydan okuyor. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…