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Haberler Galeri Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estirmişti! 50 yaşındaki Thalia bakın şimdi ne halde!
Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:16

Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estirmişti! 50 yaşındaki Thalia bakın şimdi ne halde!

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe diziler Marimar ve Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son hali görenleri şaşırtıyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Marimar ve Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…

Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estirmişti! 50 yaşındaki Thalia bakın şimdi ne halde!

1999 yılında ekrana getirilen Meksika yapımı pembe dizi Rosali'nda yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesi elde etti. Rosalinda'nın başrolü şarkıcı Thalia'nın son hali ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Thalia'yı görenlerin ağzı açık kaldı.

Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estirmişti! 50 yaşındaki Thalia bakın şimdi ne halde!

Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde...

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Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estirmişti! 50 yaşındaki Thalia bakın şimdi ne halde!

90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estirmişti! 50 yaşındaki Thalia bakın şimdi ne halde!

THALİA KİMDİR?

Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Mezzo-soprano sese sahip, Latin müziğinin en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilir. Müzik kariyerine 80'lerin başında Din Din adlı bir çocuk grubunun solisti olarak başladı.

Marimar ve Rosalinda ile bir dönem fırtınalar estirmişti! 50 yaşındaki Thalia bakın şimdi ne halde!

1986 yılında, o zamanlar Latin Amerika'da ses getirmiş olan Timbiriche müzik grubuna katıldı ve grup ile 5 stüdyo albüm yayınladı. 1989 yılında gruptan ayrıldı. Artık solo artist olma isteği başlamıştı ve o yıl ilk albümünü hazırlamak üzere Los Angelas'a yerleşti. Latin popunun en önemli temsilcilerinden biri olarak gösterilen Thalía, bugüne dek dünya çapında 40 milyondan fazla satmıştır.

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