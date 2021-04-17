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Haberler Galeri Maske takmamak için birçok kez ceza yiyen Merve Boluğur, şimdi de HES kodu krizi yaşattı: Beni tanımıyor musunuz?
Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 10:31

Maske takmamak için birçok kez ceza yiyen , şimdi de yaşattı: Beni tanımıyor musunuz?

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliği sona erdikten sonra hayranı Burak Dayı ile aşk orucunu bozan ünlü oyuncu , son dönemde özel hayatıyla gündemdem düşmüyor. Burak Dayı'dan ayrıldıktna sonra aradığı mutluluğu işletmeci 'da bulan , pandemi döneminde daha sık magazinde adından söz ettirir oldu. Son dönemde maske takmayarak kuralları sık sık hiçe sayan ve ceza yiyen , maske krizinin ardından bu kez HES kodunun azizliğine uğradı. Oyuncu, "Beni tanımıyor musunuz?" dese de, Nişantaşı'nda AVM'ye alınmadı.

Maske takmamak için birçok kez ceza yiyen Merve Boluğur, şimdi de HES kodu krizi yaşattı: Beni tanımıyor musunuz?

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliği sona erdikten sonra hayranı Burak Dayı ile aşk orucunu bozan ünlü oyuncu , son dönemde özel hayatıyla gündemdem düşmüyor.

Maske takmamak için birçok kez ceza yiyen Merve Boluğur, şimdi de HES kodu krizi yaşattı: Beni tanımıyor musunuz?

Burak Dayı'dan ayrıldıktna sonra aradığı mutluluğu işletmeci 'da bulan , pandemi döneminde daha sık magazinde adından söz ettirir oldu.

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Maske takmamak için birçok kez ceza yiyen Merve Boluğur, şimdi de HES kodu krizi yaşattı: Beni tanımıyor musunuz?

Daha önce defalarca maskesiz olarak sokaklarda dolaşırken görüntülenen ve iki kez 900 TL'lik para cezası kesilen , bu kez yaşadı.

Maske takmamak için birçok kez ceza yiyen Merve Boluğur, şimdi de HES kodu krizi yaşattı: Beni tanımıyor musunuz?

Kapüşonu ve maskesiyle tanınmakta zorlanan 33 yaşındaki oyuncu, Nişantaşı'nda gazetecilerden kaçmak için AVM'den, HES kodu uygulaması olmayınca geri çevrildi.

Maske takmamak için birçok kez ceza yiyen Merve Boluğur, şimdi de HES kodu krizi yaşattı: Beni tanımıyor musunuz?

, AVM'nin güvenlik görevlilerine "Uygulama kullanmıyorum" diyerek karşılık verip kendisine ayrıcalık tanınmasını istedi.

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