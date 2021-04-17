Maske takmamak için birçok kez ceza yiyen Merve Boluğur, şimdi de HES kodu krizi yaşattı: Beni tanımıyor musunuz?

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliği sona erdikten sonra hayranı Burak Dayı ile aşk orucunu bozan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde özel hayatıyla gündemdem düşmüyor. Burak Dayı'dan ayrıldıktna sonra aradığı mutluluğu işletmeci Meriç Kırdan'da bulan Merve Boluğur, pandemi döneminde daha sık magazinde adından söz ettirir oldu. Son dönemde maske takmayarak kuralları sık sık hiçe sayan ve ceza yiyen Merve Boluğur, maske krizinin ardından bu kez HES kodunun azizliğine uğradı. Oyuncu, "Beni tanımıyor musunuz?" dese de, Nişantaşı'nda AVM'ye alınmadı.