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Haberler Galeri MasterChef Danilo Şef’in eşi bakın kim çıktı! Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyayı sallladı!

’in eşi bakın kim çıktı! ile Zanna sallladı!

, programıyla gönüllere taht kurmayı başardı. MasterChef'de jüri koltuğunda oturan 'nın hayatı merak ediliyor. Danilo Zanna, 1982 yılında 'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre 'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı. Bir hafta sonu için 'a tatile geldiği sırada eşi ile tanıştı ve dünya evine girdi. Danilo Şef aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşiyle ve oğluyla sık sık paylaşımlar yapan Danilo, takipçilerinin büyük beğenisini alıyor. İşte merak edenler için Danilo Şef'in eşi Tuğçe Demirbilek Zanna…

Giriş Tarihi: 14.08.2020 06:43 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 06:57
MasterChef Danilo Şef’in eşi bakın kim çıktı! Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyayı sallladı!

, programıyla gönüllere taht kurmayı başardı. MasterChef'de jüri koltuğunda oturan 'nın hayatı merak ediliyor. Danilo Zanna, 1982 yılında 'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre 'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı. Bir hafta sonu için 'a tatile geldiği sırada eşi ile tanıştı ve dünya evine girdi. Danilo Şef aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşiyle ve oğluyla sık sık paylaşımlar yapan Danilo, takipçilerinin büyük beğenisini alıyor. İşte merak edenler için Danilo Şef'in eşi Tuğçe Demirbilek Zanna…

MasterChef Danilo Şef’in eşi bakın kim çıktı! Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyayı sallladı!

kimdir, nereli soruları araştırılıyor. 2020 yarışması için seçmeler başladı. Jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna merak edilen isimler arasında bulunuyor.

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MasterChef Danilo Şef’in eşi bakın kim çıktı! Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyayı sallladı!

, 1982 yılında 'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre 'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

MasterChef Danilo Şef’in eşi bakın kim çıktı! Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyayı sallladı!

Bir hafta sonu için 'a tatile geldiği sırada eşi ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.

MasterChef Danilo Şef’in eşi bakın kim çıktı! Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyayı sallladı!

TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan , "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay'ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.

MasterChef Danilo Şef’in eşi bakın kim çıktı! Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyayı sallladı!

Son olarak yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, " ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.

MasterChef Danilo Şef’in eşi bakın kim çıktı! Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyayı sallladı!

DANİLO ZANNA'NIN EŞİ KİDMİR?

ile 2012 yılında evlenmiştir. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. 'da yaşamaya devam ettik"

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