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Haberler Galeri MasterChef Danilo Zanna eşinin doğum gününü böyle kutladı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyanın dilinde

eşinin doğum gününü böyle kutladı! ile Zanna sosyal medyanın dilinde

, programıyla gönüllere taht kurmayı başardı. MasterChef'de jüri koltuğunda oturan 'nın hayatı merak ediliyor. Danilo Zanna, 1982 yılında 'da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre 'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı. Bir hafta sonu için 'a tatile geldiği sırada eşi ile tanıştı ve dünya evine girdi. Danilo Şef sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Eşiyle ve oğluyla sık sık paylaşımlar yapan Danilo, takipçilerinin büyük beğenisini alıyor. Danilo Zanna, eşi 'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi: 23.03.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 11:54
MasterChef Danilo Zanna eşinin doğum gününü böyle kutladı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyanın dilinde

' Türkiye' yarışmasının sempatik jüri üyesi , eşi 'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

MasterChef Danilo Zanna eşinin doğum gününü böyle kutladı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyanın dilinde

Şef, sunucu ve işletmeci , eşi Zanna'nın kırkıncı yaşını sosyal medya üzerinden kutladı.

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MasterChef Danilo Zanna eşinin doğum gününü böyle kutladı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyanın dilinde

"İYİ Kİ BİZİMLESİN"

Türkiye programı ile adını geniş kitlelere duyuran ve sempatik tavırlarıyla çok sevilen ünlü şef , Instagram hesabından eşi 'in için yayınladığı kareye, "Doğum günün kutlu olsun Zanna. İyi ki bizimlesin... 40 mı? 40 sana ne yapar??? 1000 olsun bizimle olsun" notunu düştü.

MasterChef Danilo Zanna eşinin doğum gününü böyle kutladı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyanın dilinde

'nın eşi ve oğlu Tibet'in ile yer aldığı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MasterChef Danilo Zanna eşinin doğum gününü böyle kutladı! Danilo Şef ile Tuğçe Demirbilek Zanna sosyal medyanın dilinde

kimdir, nereli soruları araştırılıyor. 2020 yarışması için seçmeler başladı. Jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna merak edilen isimler arasında bulunuyor.

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