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Haberler Galeri MasterChef Danilo Zanna ile adı aşk haberlerine karışan Eda Ece çıldırdı! Oyuncu Eda Ece açtı ağzını yumdu gözünü!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 13:51

MasterChef Danilo Zanna ile adı aşk haberlerine karışan Eda Ece çıldırdı! Oyuncu Eda Ece açtı ağzını yumdu gözünü!

Magazin kulisleri bu olayla çalkalanıyor! 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile yakın zamanda boşanma kararı alan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'nın adı, geçmişte birlikte aynı filmde yer aldığı güzel oyuncu Eda Ece ile aşk dedikodularına karıştı. Ortaya atılan aşk iddiası sevgilisi ile bir dargın bir barışık olan Eda Ece'yi çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Eda Ece, MasterChef Danilo Zanna ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanlarken açtı ağzını yumdu gözünü. İşte şu sıralar basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yeniden ayrıldıkları konuşulan Eda Ece'nin, Danilo Zanna açıklaması...

MasterChef Danilo Zanna ile adı aşk haberlerine karışan Eda Ece çıldırdı! Oyuncu Eda Ece açtı ağzını yumdu gözünü!

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile yakın zamanda boşanma kararı alan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'nın Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece ile yakın arkadaş oldukları ve ikilinin sık sık bir araya geldikleri iddia edildi.

MasterChef Danilo Zanna ile adı aşk haberlerine karışan Eda Ece çıldırdı! Oyuncu Eda Ece açtı ağzını yumdu gözünü!

Ortaya atılan aşk iddiası sevgilisi ile bir dargın bir barışık olan Eda Ece'yi çileden çıkardı.

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MasterChef Danilo Zanna ile adı aşk haberlerine karışan Eda Ece çıldırdı! Oyuncu Eda Ece açtı ağzını yumdu gözünü!

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Eda Ece, MasterChef Danilo Zanna ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanlarken açtı ağzını yumdu gözünü.

MasterChef Danilo Zanna ile adı aşk haberlerine karışan Eda Ece çıldırdı! Oyuncu Eda Ece açtı ağzını yumdu gözünü!

İşte şu sıralar basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yeniden ayrıldıkları konuşulan Eda Ece'nin, Danilo Zanna açıklaması...

MasterChef Danilo Zanna ile adı aşk haberlerine karışan Eda Ece çıldırdı! Oyuncu Eda Ece açtı ağzını yumdu gözünü!

2016 yılında bir filmde rol aldıklarını söyleyen ünlü oyuncu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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