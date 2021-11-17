MasterChef Danilo Zanna ile adı aşk haberlerine karışan Eda Ece çıldırdı! Oyuncu Eda Ece açtı ağzını yumdu gözünü!

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile yakın zamanda boşanma kararı alan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna'nın Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece ile yakın arkadaş oldukları ve ikilinin sık sık bir araya geldikleri iddia edildi.