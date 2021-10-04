MasterChef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor mu?

MasterChef'de jüri koltuğunda oturan Şef Danilo Zanna ile eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. 2012 yılında İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek'le tanışıp kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış. Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıkmış.