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Haberler Galeri MasterChef Danilo Zanna'ya eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay gönderme! Boşanma kararını duyurmuşlardı...
Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 10:17

MasterChef Danilo Zanna'ya eşi Tuğçe Demirbilek'ten olay gönderme! Boşanma kararını duyurmuşlardı...

MasterChef yarışmasının sempatik jüri üyelerinden olan İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek'le tanışıp kalmaya karar vermişti. Aynı yıl nikah masasına oturan çift, 2013 yılında da oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almıştı. Sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Zanna, son olarak boşanma iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek'in, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı öğrenildi. İddiaları doğrulayan ikiliden İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıktı. Yaşananların ardından Demirbilek, boşanma aşamasında olduğu eşine üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu. İşte detaylar...

MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme! Boşanma kararını duyurmuşlardı...

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme! Boşanma kararını duyurmuşlardı...

2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı.

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MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme! Boşanma kararını duyurmuşlardı...

"EVET BOŞANIYORUZ"

Boşanma kararının basına yansımasından sonra açıklama yapan Danilo Zanna, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz" dedi.

MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme! Boşanma kararını duyurmuşlardı...

Sosyal medyada ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Danilo Zanna bu iddiayı cevapsız bıraktı.

MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme! Boşanma kararını duyurmuşlardı...

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, kafa dağıtmak için Somer Sivrioğlu ile Mardin'e gitti.

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