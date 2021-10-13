MasterChef Danilo Zanna’ya eşi Tuğçe Demirbilek’ten olay gönderme! Boşanma kararını duyurmuşlardı...

MasterChef yarışmasının sempatik jüri üyelerinden olan İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında İstanbul'a tatile geldiği sırada Tuğçe Demirbilek'le tanışıp kalmaya karar vermişti. Aynı yıl nikah masasına oturan çift, 2013 yılında da oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almıştı. Sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Zanna, son olarak boşanma iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek'in, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı öğrenildi. İddiaları doğrulayan ikiliden İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıktı. Yaşananların ardından Demirbilek, boşanma aşamasında olduğu eşine üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu. İşte detaylar...