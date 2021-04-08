MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi! MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık öyle bir paylaşım yaptı ki...

MasterChef Türkiye'nin şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerini hedef aldı. Her şey birçok eski MasterChef yarışmacısının, geçtiğimiz günlerde Dominik'e giderek Survivor yarışmacılarına yemek yapmasıyla başladı. Dominik'te çekilen toplu fotoğrafı paylaşan MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık fotoğraftan MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'yı kesince eleştirilerin odağı oldu. Sonrasında Serhat Doğramacı'nın verdiği yanıt ve Cemre Uyanık'ın minili pozuna düştüğü not ile tartışma boyut kazandı... İşte MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'nın tartışması...