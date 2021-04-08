Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi! MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık öyle bir paylaşım yaptı ki...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 12:52

şampiyonları ve birbirine girdi! şampiyonu Cemre Uyanık öyle bir paylaşım yaptı ki...

Türkiye'nin şampiyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerini hedef aldı. Her şey birçok eski MasterChef yarışmacısının, geçtiğimiz günlerde 'e giderek yarışmacılarına yemek yapmasıyla başladı. Dominik'te çekilen toplu fotoğrafı paylaşan şampiyonu Cemre Uyanık fotoğraftan şampiyonu Serhat Doğramacı'yı kesince eleştirilerin odağı oldu. Sonrasında Serhat Doğramacı'nın verdiği yanıt ve Cemre Uyanık'ın minili pozuna düştüğü not ile tartışma boyut kazandı... İşte MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'nın tartışması...

MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi! MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık öyle bir paylaşım yaptı ki...

Türkiye'nin şampiyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerini hedef aldı.

MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi! MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık öyle bir paylaşım yaptı ki...

Her şey birçok eski yarışmacısının, geçtiğimiz günlerde 'e giderek yarışmacılarına yemek yapmasıyla başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi! MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık öyle bir paylaşım yaptı ki...

'te çekilen toplu fotoğrafı paylaşan 2019 şampiyonu fotoğraftan şampiyonu 'yı kesince eleştirilerin odağı oldu.

MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi! MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık öyle bir paylaşım yaptı ki...

Sonrasında 'nın verdiği yanıt ve 'ın minili pozuna düştüğü not ile tartışma boyut kazandı... İşte şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'nın tartışması...

MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi! MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık öyle bir paylaşım yaptı ki...

2019 şampiyonu 'ın 2020 şampiyonu Serhat Doğramacıyı fotoğraftan silmesi tartışmanın fitilini ateşledi.

SON DAKİKA