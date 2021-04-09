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Haberler Galeri MasterChef Türkiye şampiyonları birbirine girdi! Eski şampiyon Cemre Uyanık ile son şampiyon Serhat Doğramacı arasında neler oluyor?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 08:20

Türkiye şampiyonları birbirine girdi! Eski şampiyon ile son şampiyon arasında neler oluyor?

Türkiye'nin şampiyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerini hedef aldı. Her şey birçok eski MasterChef yarışmacısının, geçtiğimiz günlerde 'e giderek yarışmacılarına yemek yapmasıyla başladı. Dominik'te çekilen toplu fotoğrafı paylaşan şampiyonu Cemre Uyanık fotoğraftan şampiyonu Serhat Doğramacı'yı kesince eleştirilerin odağı oldu. Sonrasında Serhat Doğramacı'nın verdiği yanıt ve Cemre Uyanık'ın minili pozuna düştüğü not ile tartışma boyut kazandı... İşte MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'nın tartışması...

MasterChef Türkiye şampiyonları birbirine girdi! Eski şampiyon Cemre Uyanık ile son şampiyon Serhat Doğramacı arasında neler oluyor?

Türkiye'nin şampiyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerini hedef aldı.

MasterChef Türkiye şampiyonları birbirine girdi! Eski şampiyon Cemre Uyanık ile son şampiyon Serhat Doğramacı arasında neler oluyor?

Her şey birçok eski yarışmacısının, geçtiğimiz günlerde 'e giderek yarışmacılarına yemek yapmasıyla başladı.

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MasterChef Türkiye şampiyonları birbirine girdi! Eski şampiyon Cemre Uyanık ile son şampiyon Serhat Doğramacı arasında neler oluyor?

'te çekilen toplu fotoğrafı paylaşan 2019 şampiyonu fotoğraftan şampiyonu 'yı kesince eleştirilerin odağı oldu.

MasterChef Türkiye şampiyonları birbirine girdi! Eski şampiyon Cemre Uyanık ile son şampiyon Serhat Doğramacı arasında neler oluyor?

Sonrasında 'nın verdiği yanıt ve 'ın minili pozuna düştüğü not ile tartışma boyut kazandı... İşte şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı'nın tartışması...

MasterChef Türkiye şampiyonları birbirine girdi! Eski şampiyon Cemre Uyanık ile son şampiyon Serhat Doğramacı arasında neler oluyor?

2019 şampiyonu 'ın 2020 şampiyonu Serhat Doğramacıyı fotoğraftan silmesi tartışmanın fitilini ateşledi.

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