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Haberler Galeri MasterChef Tanya'nın değişimi dudak uçuklattı! Kıbrıslı şivesiyle yarışmada yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 16:25

'nın değişimi dudak uçuklattı! Kıbrıslı şivesiyle yarışmada yıldızı parlayan 'nın olay yarattı!

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isimlerin son halleri sosyal medyada sık sık araştırılıyor. Herkesin konuştuğu bir isimken gözden bir anda kaybolan ünlülerin şimdilerde nerelerde olduğu merak ediliyor. O isimlerden biri de yarışmasındaki naif halleri ve Kıbrıslı şivesiyle tanınan . 'nin yarışmacıları arasında yer alan Tanya Kilitkayalı, yarışmadan sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişimini sürdürmeye devam etti. Yaptığı paylaşımlarla göz dolduran 'nın paylaşımları büyük ilgi gördü. İşte Tanya Kilitkayalı'nın yarışmadan sonra yaptığı paylaşımlar ve dikkat çeken değişimi...

MasterChef Tanya'nın değişimi dudak uçuklattı! Yarışmadaki sevimli halleriyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren ünlü isimlerin son halleri sosyal medyada sık sık araştırılıyor. Herkesin konuştuğu bir isimken gözden bir anda kaybolan ünlülerin şimdilerde nerelerde olduğu merak ediliyor.

MasterChef Tanya'nın değişimi dudak uçuklattı! Yarışmadaki sevimli halleriyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

O isimlerden biri de yarışmasındaki naif halleri ve Kıbrıslı şivesiyle tanınan .

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MasterChef Tanya'nın değişimi dudak uçuklattı! Yarışmadaki sevimli halleriyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

'nin yarışmacıları arasında yer alan , yarışmadan sonra sosyal medya hesabından takipçileriyle iletişimini sürdürmeye devam etti.

MasterChef Tanya'nın değişimi dudak uçuklattı! Yarışmadaki sevimli halleriyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

26 yaşında katıldığı yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken , yaptığı İspanyol soğuk çorbası Gazpacho ile adını son 16'ya yazdırmıştı.

MasterChef Tanya'nın değişimi dudak uçuklattı! Yarışmadaki sevimli halleriyle yıldızı parlayan Tanya Kilitkayalı'nın son hali olay yarattı!

ilk kaptanlık oyununu kazanarak ilk Mavi takım kaptanı olma ünvanını elde etmişti.

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