Giriş Tarihi: 11.06.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 12:58

Masterchef Türkiye’nin yeni jüri üyesi belli oldu! Somer Şef’in yerine bakın kim geldi! Tanıtımda ortaya çıktı…

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, bu sezon All Star formatıyla ekranlara dönüyor. Jüri koltuğunda uzun yıllardır Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışmanın fragmanı izleyicileri şoke etmişti. Yayınlanan tanıtımlarda Somer Sivrioğlu'nun jüri kadrosunda yer almaması hayranlarını bir hayli üzmüştü. Bu noktada ''Somer Şef yok mu, neden yok, ayrıldı mı?'' soruları yanıt ararken Masterchef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu. Programın birinci bölüm fragmanında görülen ismin, Somer Şef'in yerine geldiği iddia edildi. İşte, Somer Şef'in yerine geldiği düşünülen o şef…