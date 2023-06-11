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Haberler Galeri Masterchef Türkiye’nin yeni jüri üyesi belli oldu! Somer Şef’in yerine bakın kim geldi! Tanıtımda ortaya çıktı…
Giriş Tarihi: 11.06.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 12:58

Masterchef Türkiye’nin yeni jüri üyesi belli oldu! Somer Şef’in yerine bakın kim geldi! Tanıtımda ortaya çıktı…

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, bu sezon All Star formatıyla ekranlara dönüyor. Jüri koltuğunda uzun yıllardır Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışmanın fragmanı izleyicileri şoke etmişti. Yayınlanan tanıtımlarda Somer Sivrioğlu'nun jüri kadrosunda yer almaması hayranlarını bir hayli üzmüştü. Bu noktada ''Somer Şef yok mu, neden yok, ayrıldı mı?'' soruları yanıt ararken Masterchef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu. Programın birinci bölüm fragmanında görülen ismin, Somer Şef'in yerine geldiği iddia edildi. İşte, Somer Şef'in yerine geldiği düşünülen o şef…

Masterchef Türkiye’nin yeni jüri üyesi belli oldu! Somer Şef’in yerine bakın kim geldi! Tanıtımda ortaya çıktı…

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuna ''merhaba'' demek için gün sayıyor.

Masterchef Türkiye’nin yeni jüri üyesi belli oldu! Somer Şef’in yerine bakın kim geldi! Tanıtımda ortaya çıktı…

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışma, 14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak.

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Masterchef Türkiye’nin yeni jüri üyesi belli oldu! Somer Şef’in yerine bakın kim geldi! Tanıtımda ortaya çıktı…

Ekranların ilgiyle izlenen programı MasterChef Türkiye, bu sezon All Star kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak ve kıyasıya rekabete sahne olacak.

Masterchef Türkiye’nin yeni jüri üyesi belli oldu! Somer Şef’in yerine bakın kim geldi! Tanıtımda ortaya çıktı…

Büyük bir heyecanla beklenen All Star'ın tanıtımı, geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluşmuştu. Ünlü şefler Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Masterchef Türkiye’nin yeni jüri üyesi belli oldu! Somer Şef’in yerine bakın kim geldi! Tanıtımda ortaya çıktı…

Yarışmanın sıkı takipçileri, Somer Şef'in fragmanda yer almama nedenini merak ederken MasterChef'in jüri kadrosunda değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye All Star'da Somer Sivrioğlu'nun yerine yeni bir jüri üyesi katıldığı öğrenildi. Peki yeni jüri üyesi kim oldu? İşte o isim…

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