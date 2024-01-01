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Haberler Galeri Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı
Giriş Tarihi: 01.01.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 06:51

Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

İzlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star yarışmacılarından Eda Karabulut Nayir, sosyal medyada yapılan "iğrenç yaratık, sevimsiz pislik" şeklindeki yorumla deliye döndü. Yüz binlerce takipçisi olan yarışmacı, kendisine hakaret edilidiği gerekçesiyle savcılığa koştu. Kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek yorumun sahibi Oğuz E. Hakkında suç duyurusunda bulundu.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

İzlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star yarışmacılarından Eda Karabulut Nayir, sosyal medyada yapılan "iğrenç yaratık, sevimsiz pislik" şeklindeki yorumla deliye döndü.

Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

Yüz binlerce takipçisi olan yarışmacı, kendisine hakaret edilidiği gerekçesiyle savcılığa koştu. Kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek yorumun sahibi Oğuz E. Hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

Yarışma programı MasterChef Türkiye All Star'da yaptığı yemeklerle adınsan söz ettiren Eda Karabulut Nayir, halk tarafından zamanla tanınarak sosyal medyanın da popüler yüzlerinden oldu. Ancak sosyal medyada yaklaşık 400 bin takipçisi olan yarışmacıyı hakkında yapılan yorumlardan biri fena kızdırdı.

Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

"İĞRENÇ YARATIK" SÖZÜ DELİYE DÖNDÜRDÜ
İddiaya göre MasterChef yarışmacısının takipçisi Oğuz E., sosyal medya hesabından "Çok iğrenç bir yaratıksın sen g*tten bacak senin lafınla su bile içilmez iğrenç pislik" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

Söz konusu yorumu gören Eda Karabulut Nayir, çılgına döndü. Fenomen yarışmacı, soluğu savcılıkta aldı.

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