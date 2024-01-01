Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı

Yarışma programı MasterChef Türkiye All Star'da yaptığı yemeklerle adınsan söz ettiren Eda Karabulut Nayir, halk tarafından zamanla tanınarak sosyal medyanın da popüler yüzlerinden oldu. Ancak sosyal medyada yaklaşık 400 bin takipçisi olan yarışmacıyı hakkında yapılan yorumlardan biri fena kızdırdı.