Giriş Tarihi: 01.01.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
06:51
Masterchef yarışmacısı gelen yorumla çılgına döndü! Eda Karabulut Nayir soluğu savcılıkta aldı
İzlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star yarışmacılarından Eda Karabulut Nayir, sosyal medyada yapılan "iğrenç yaratık, sevimsiz pislik" şeklindeki yorumla deliye döndü. Yüz binlerce takipçisi olan yarışmacı, kendisine hakaret edilidiği gerekçesiyle savcılığa koştu. Kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek yorumun sahibi Oğuz E. Hakkında suç duyurusunda bulundu.