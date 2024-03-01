Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
12:02
Mazhar Alanson’un 60 yaşındaki eşi kaslarıyla hemcinslerini orta yerinden çatlatıyor! Biricik Suden spor salonundan paylaştı! 'Bacaklar büyüsün'
MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson, 2003 yılında Biricik Suden ile evlendi. Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden, spora olan tutkusuyla dikkat çeken ünlü isimlerden! Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan 60 yaşındaki Biricik Suden, Suden, kaslarıyla hemcinslerini orta yerinden çatlatıyor. Spor salonundan pozlarıyla çok konuşulan Suden bu defa 'Bacaklar büyüsün' notu ile paylaşım yaptı. Suden'in spor salonundan pozu sosyal medyayı salladı.