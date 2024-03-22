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Haberler Galeri "Mazlumu getirin bana" repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam'ın efsane ismi Dinçer Çekmez'in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:38

"Mazlumu getirin bana" repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam'ın efsane ismi Dinçer Çekmez'in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Dinçer Çekmez, bugüne kadar sayısız filmde rol almıştı. "Mazlumu getirin bana" repliğiyle hafızlara kazınan Dinçer Çekmez hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Çekmez, 12 Mart 2013 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramaızdan ayrıılmıştı. Usta oyuncunun kardeşi meğer kendisinden ünlüymüş. Dinçer Çekmez'in oyuncu kardeşi Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızı çıktı.

Mazlumu getirin bana repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam’ın efsane ismi Dinçer Çekmez’in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...

Usta oyuncu Dinçer Çekmez, özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı "O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi kültleşmiş replikleriyle tanınmıştı.

Mazlumu getirin bana repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam’ın efsane ismi Dinçer Çekmez’in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...

Yeşilçam'ın sayısız filminde rol alan ve bir çok tiyatro oyununda sahne alan Dinçer Çekmez, 12 Mart 2013'te hayata gözlerini hayata yummuştu.

Lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında yaşamını yitirmişti.

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Mazlumu getirin bana repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam’ın efsane ismi Dinçer Çekmez’in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...

Kariyer hayatı boyunca birçok farklı projeyle kamera önüne geçen usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi de, ağabeyi kadar ünlü bir isim çıktı.

Mazlumu getirin bana repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam’ın efsane ismi Dinçer Çekmez’in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...

Usta oyuncu Dinçer Çekmez'in kardeşi, herkesin ilgiyle izlenen Adını Feriha Koydum dizisinin yıldız ismi...

Mazlumu getirin bana repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam’ın efsane ismi Dinçer Çekmez’in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...

Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya, Vahide Perçin, Çağatay Ulusoy, Ceyda Ateş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisin Feriha'nın (Hazal Kaya) babası "Rıza Yılmaz" karakterine hayat verdi.

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