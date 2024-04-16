Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:08
"Mazlumu getirin bana" repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam'ın efsane ismi Dinçer Çekmez'in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından olan Dinçer Çekmez, bugüne kadar sayısız filmde rol almıştı. "Mazlumu getirin bana" repliğiyle hafızlara kazınan Dinçer Çekmez hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Çekmez, 12 Mart 2013 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramaızdan ayrıılmıştı. Usta oyuncunun kardeşi meğer kendisinden ünlüymüş. Dinçer Çekmez'in oyuncu kardeşi Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızı çıktı.