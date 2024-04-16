"Mazlumu getirin bana" repliğiyle tanımıştık! Yeşilçam'ın efsane ismi Dinçer Çekmez'in kardeşi meğer Adını Feriha Koydum dizisinin yıldızıymış...

Usta oyuncu Dinçer Çekmez, özellikle Kemal Sunal'la birlikte oynadığı Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Şaban Askerde, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Atla Gel Şaban gibi film ve TV dizilerinde aldığı rollerle, filmlerde kullandığı "O kadar!" ve "Mazlum'u getirin bana!" gibi kültleşmiş replikleriyle tanınmıştı.