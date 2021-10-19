Medcezir dizisiyle ünlenen Ecem Akbin’in Aydan Şener’in kızı olduğunu biliyor musunuz?

Güzel oyuncu Aydan Şener'in kızı da oyuncu. Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde oynadığını duyanlar çok şaşırıyor. Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ilk oyunculuk deneyimi olarak Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. 32 yaşındaki genç oyuncu güzelliği ile nam salmış annesi Aydan Şener'in izinden gidiyor. Şimdilerde dizide tanıdığımız halinden oldukça farklı görünen Ecem Akbin'in bu değişikliğinin ardında verdiği kilolarla birlikte geçirdiği estetik operasyonlar olduğu konuşuluyor. Aydan Şener, kızıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. Şener paylaşımına 'Kızım ve ben hepinize iyi geceler diler…' notu da düşmeyi ihmal etmedi. İşte değişimi ile de dikkat çeken genç oyuncu, Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...