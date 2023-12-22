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Haberler Galeri Meğer anne-kız aynı dizideymiş! Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı Alize'nin güzelliği büyüledi!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 10:19

Meğer anne-kız aynı dizideymiş! Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı Alize'nin güzelliği büyüledi!

Ekranların en iddialı yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin'in rol arkadaşlarından biri de kızı Alize Gördüm. Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Atv'nin sevilen dizilerinden Aldatmak senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede gönülleri fethetti. Usta isimleri bir ara getiren, Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin performansı ile övgüleri toplamaya devam ediyor. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. Genç oyuncu Alize Gördüm'ün Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm...

Meğer anne-kız aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Usta isimleri bir ara getiren, Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin'in aynı dizide kızı ile oynadığını ilk defa öğrenenler çok şaşırıyor.

Meğer anne-kız aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Ekranların sevilen yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin'in kızı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Meğer anne-kız aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Meğer anne-kız aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Meğer anne-kız aynı dizideymiş! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı Alize’nin güzelliği büyüledi!

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

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