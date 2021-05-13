Meğer Bennu Yıldırımlar'ın kızı da oyuncuymuş... Sevilen oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle kendine hayran bıraktı!

Son olarak Sadakatsiz dizisi ile ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Sadakatsiz'in kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.