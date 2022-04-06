Meğer güzeller güzeli kardeşiymiş! Survivor Batuhan Karacakaya ’Melisa!’ diye haykırıyordu!

Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de görenler tanımakta zorluk çekmişti. 25 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Son olarak Survivor All Star 2022'de boy gösteren Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu. Survivor Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyordu... Bazı sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşünüyordu... Ancak Melisa aslında bambaşka biri çıktı. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığımız Survivor Batuhan Karacakaya'nın Melisa'sı meğer kardeşiymiş. Survivor Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi Melisa Karacakaya güzelliğiyle hayran bıraktı.