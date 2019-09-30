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  • Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!

Meğer makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!

Ünlü oyuncu de son trend olan makyajsız halini paylaşan ünlülerden oldu. Oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımı ile hayranlarını üzdü. Yorgun ve çökmüş görünen yüzü ile Hazar Ergüçlü'ye hayranlarından "Bu kıza ne oldu?" yorumları geldi. 27 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü'yü zirveye çıkaran dizi 'deki halinden oldukça farklı gören takipçileri şaşırdı. Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş yorumları yapıldı. İşte bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 10:30
Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!

Ünlü oyuncu de son trend olan makyajsız halini paylaşan ünlülerden oldu. Oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımı ile hayranlarını üzdü. Yorgun ve çökmüş görünen yüzü ile Hazar Ergüçlü'ye hayranlarından "Bu kıza ne oldu?" yorumları geldi. 27 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü'yü zirveye çıkaran dizi 'deki halinden oldukça farklı gören takipçileri şaşırdı. Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş yorumları yapıldı. İşte bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan ve sizin için derlediğimiz ...

Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!

HADİSE

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Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!
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Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!
Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!
Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!
Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!
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