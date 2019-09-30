Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş... Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü makyajsız hali ile hayal kırıklığı oldu!

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü de son trend olan makyajsız halini paylaşan ünlülerden oldu. Oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medyadan yaptığı makyajsız paylaşımı ile hayranlarını üzdü. Yorgun ve çökmüş görünen yüzü ile Hazar Ergüçlü'ye hayranlarından "Bu kıza ne oldu?" yorumları geldi. 27 yaşındaki oyuncu Hazar Ergüçlü'yü zirveye çıkaran dizi Medcezir'deki halinden oldukça farklı gören takipçileri şaşırdı. Meğer Hazar Ergüçlü makyaj güzeliymiş yorumları yapıldı. İşte bir süredir televizyon ekranlarından uzak olan Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...