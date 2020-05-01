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Haberler Galeri Meğer Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

Meğer oyuncusu eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin 'su herkesi şaşırttı!

Koronavirüs nedeni ile çekimlerine ara verilen 'nin yeni bölümlerini seyirci iple çekiyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai oyuncu kadrosu ile gönüllere taht kurmayı başardı. Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte ...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 07:38
Meğer Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

Koronavirüs nedeni ile çekimlerine ara verilen 'nin yeni bölümlerini seyirci iple çekiyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai oyuncu kadrosu ile gönüllere taht kurmayı başardı. Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte ...

Meğer Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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Meğer Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
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Meğer Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
Meğer Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

EDİP TEPELİ

Meğer Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

EDİP TEPELİ VE EŞİ AYŞECAN TATARİ

Meğer Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
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