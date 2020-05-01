Meğer Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

Koronavirüs nedeni ile çekimlerine ara verilen Hercai'nin yeni bölümlerini seyirci iple çekiyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai oyuncu kadrosu ile gönüllere taht kurmayı başardı. Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakteri ile izlediğimiz Serhat Tutumluer oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide yer almış... İşte Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...